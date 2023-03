La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha acusat el PSOE d’utilitzar la moció de censura presentada per Vox per “tapar” la visita que aquesta setmana hi ha prevista per part d’una delegació del Parlament Europeu per investigar el cas Pegasus. “El govern espanyol hauria de retre comptes amb aquesta delegació, i en comptes d’això ens està muntant un circ amb la ultradreta”, ha etzibat Nogueras en una atenció a la premsa aquest diumenge des de Terrassa. La portaveu de Junts també ha carregat contra ERC, a qui ha recriminat que “toleri” que la missió europea no es reuneixi amb una àmplia representació de les víctimes del suposat cas d’espionatge polític, i només ho faci amb afectats republicans.

Nogueras ha ressaltat que el cas Pegasus és un dels “més greus a nivell internacional” i ha criticat que el govern espanyol “planti” la delegació europea “utilitzant el circ de la ultradreta”. La portaveu de Junts ha acusat el PSOE i el PP de “voler tapar les vergonyes i porqueries de les clavegueres de l’Estat”, i ha carregat contra ERC, tot assegurant que els republicans “actuen com a aliats” de socialistes i populars. “A Catalunya necessitem un govern fort i desacomplexat, que defensi els interessos de tots, i no només dels qui tenen carnet d’ERC”, ha etzibat Nogueras, en relació a què la missió de l'Eurocambra sobre Pegasus tingui agendat trobar-se amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, la consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret, i l'exconseller i candidat d'ERC a Barcelona, Ernest Maragall. Tots tres van ser espiats amb el programari de Pegasus. Per a Nogueras, ERC ha actuat “ajupint el cap davant Madrid” i s’ha “sumat al veto del PP i PSOE” per a què la delegació europea no es reuneixi amb més víctimes del presumpte espionatge, “quan hi ha gairebé 70 afectats, tant de Junts, com d’Òmnium, de la CUP, de l’ANC, periodistes, advocats i gent d’arreu de la societat civil”. “És incomprensible que el govern de Catalunya, que sempre ha anat amb el cap ben alt, els darrers mesos sorprengui amb aquesta actitud petita i poc ambiciosa”, ha afegit. A part dels tres representants d’ERC, la delegació d'eurodiputats es trobarà amb parlamentaris de la cambra catalana que formen part de la comissió d'investigació sobre el Catalangate. En aquest grup sí que hi ha representació de JxCat, amb el vicepresident de la comissió Albert Batet i Josep Rius, tots dos també afectats per Pegasus. Viatjaran a Madrid sis membres més de la comissió, com el seu president i víctima de l'espionatge, Josep Maria Jové, i Marta Vilalta (ERC). També hi seran els diputats de la CUP Montserrat Vinyets i Xavier Pellicer, el diputat del PSC Òscar Aparicio i el d'En Comú Podem Lucas Ferro. Vox no hi serà i Cs i PPC no formen part de la comissió d'investigació.