El Congrés dels Diputats debat aquest dimarts i dimecres, tres mesos després del seu anunci, la segona moció de censura de Vox contra Pedro Sánchez que, compta ara amb l'independent Ramón Tamames de candidat en lloc de Santiago Abascal.

L'elecció del veterà economista no ha servit per aconseguir el suport del PP d'Alberto Núñez Feijóo, que s'abstindrà a diferència del que van fer els populars l'octubre del 2020 amb Pablo Casado, per la qual cosa la moció comptarà de nou amb els 52 vots a favor dels diputats de Vox, molt allunyats dels 176 imprescindibles per prosperar.

A partir de les 9 del matí, i sense límit de temps, Abascal pujarà a la tribuna per presentar la moció com una qüestió d'extrema necessitat pel país per les polítiques "nocives" de la coalició del govern del PSOE i Podem, i tornarà a demanar al PP que canviï el sentit del vot.

Defensarà també que, malgrat les manifestes discrepàncies amb el candidat, tots dos coincideixen en el fet que Sánchez ha de ser censurat i expulsat de La Moncloa.

Així ho demanarà Tamames en la seva intervenció, que seguirà també sense límit de temps a la d'Abascal, però a diferència d'ell no pujarà a la tribuna pels seus problemes de mobilitat a causa de la seva edat.

El candidat de 89 anys ocuparà l'escó habitual del líder de Vox i, des d'allà, oferirà el seu diagnòstic del país i exposarà com a únic punt del seu programa del govern: la dissolució de les Corts i la convocatòria immediata de les eleccions generals per fer-les coincidir amb les autonòmiques i municipals del 28 de maig.

En anteriors mocions, va intervenir el president del Govern després d'escoltar al candidat, encara que reglamentàriament pot fer-ho quan ho trobi oportú.

S'obriran així els torns de rèpliques i contrarèpliques, tantes com es considerin necessàries, i un cop acabades, la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, ordenarà un recés.

En la represa, aproximadament a les 4 de la tarda, començarà el torn dels portaveus dels grups de menor a major, començant pel grup mixt, amb un text màxim de 30 minuts cada un.

Igual que en el primer torn, el candidat els podrà respondre en bloc o d'un en un.

Ja dimecres prendran la paraula la resta dels grups parlamentaris abans de la votació, per crida i de viva veu a partir d'uns cognoms escollits a l'atzar, que se celebrarà probablement a última hora del matí, quan quedarà resolta la que serà la sisena moció de censura de la democràcia.

El 2018 es va celebrar la que va presentar Pedro Sánchez contra el popular Mariano Rajoy, l'única que ha prosperat.