El Tribunal Suprem ha anul·lat la destitució del coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos, coordinador del dispositiu policial de l'1-O, com a cap de la comandància del cos a Madrid. Pérez de los Cobos va ser destituït com a màxim responsable de la Guàrdia Civil a la Comunitat de Madrid per "pèrdua de confiança" després que aquest cos enviés als jutjats un informe que assenyalava el cap del Centre d'Alertes Sanitàries, Fernando Simón, i al delegat del govern espanyol a Madrid, José Manuel Franco, com a responsables de delictes de prevaricació per haver autoritzat la manifestació del 8-M del 2020 just abans de decretar mesures per la pandèmia. El text de la sentència es coneixerà els propers dies.

D'aquesta manera, el Suprem admet el recurs de Pérez de los Cobos contra la sentència de l'Audiència Nacional que havia confirmat el cessament després d'anul·lar-lo prèviament. En una primera resolució, un jutge del Contenciós-Administratiu de l'Audiència Nacional va donar raó al coronel i va deixar sense efecte la seva destitució. Ho feia argumentant que Pérez de los Cobos havia estat destituït per no informar el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, de les investigacions i actuacions de la Guàrdia Civil. Més tard, però, la Sala del Contenciós-Administratiu de l'AN va corregir per unanimitat aquella decisió i acceptava els arguments del recurs presentat per l'Advocat de l'Estat. Invocava sentències anteriors per concloure que el govern espanyol té dret a cessar els càrrecs de lliure designació per pèrdua de confiança. Concloïa que el cessament de Pérez de los Cobos estava prou motivat perquè "ha trencat la confiança" i "no té sentit la declaració de reincorporació a la mateixa destinació".