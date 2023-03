Fonts del Tribunal Suprem han explicat aquest dimarts a l'ACN que si l'exconsellera Clara Ponsatí compareix voluntàriament davant el jutge instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, "no serà detinguda". En el cas que no faci aquesta compareixença voluntària, apunten les mateixes fonts, els cossos i forces de seguretat de l'Estat tenen ordre de detenció vigent a l'Estat, i per tant serà detinguda i posada a disposició del jutjat de guàrdia de Barcelona, que li comunicarà la citació davant Llarena i la deixarà en llibertat.

Segons aquestes fonts, la intenció del jutge Llarena és actuar de la mateixa manera com ho va fer respecte a les altres dues persones acusades de desobediència –delicte que no comporta penes de presó- Anna Gabriel i Meritxell Serret, que van comparèixer voluntàriament i van quedar en llibertat en previsió d'altres citacions. En tot cas, i en la mesura que Posatí ha avançat que no té intenció de comparèixer voluntàriament, el Suprem recorda que té en vigor una ordre de detenció a l'Estat, i per tant "la policia està obligada a detenir-la". Un cop es faci aquesta detenció, assenyalen, serà posada a disposició del jutjat de guàrdia que hi hagi a Barcelona, que actuarà en representació del Suprem, li comunicaran la imputació pel delicte de desobediència i la deixarà en llibertat un cop li hagi comunicat la citació davant Llarena per declarar. En el cas que no comparegui tampoc en aquesta citació amb Llarena, afegeixen, s'actuarà com amb qualsevol altre ciutadà que no compareix davant el jutge. Paral·lelament, fonts policials han explicat a l'ACN que el Ministeri de l'Interior s'ha posat en contacte amb el Tribunal Suprem perquè el jutge Pablo Llarena estableixi com ha de procedir.