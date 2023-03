Unes 200 persones es concentren a la Ciutat de la Justícia en contra de la detenció de l’exconsellera Clara Ponsatí, que s’ha produït en ple carrer aquesta tarda un cop ha comparegut davant dels mitjans a la seva tornada a Catalunya. Alguns tallen el lateral de la Gran Via. Amb estelades i crits de ‘1 d’octubre, ni oblit ni perdó’, ‘Independència’, ‘Fora les forces d’ocupació’ i ‘Llibertat per a Clara Ponsatí’, els concentrats esperen la seva posada en llibertat després de la seva compareixença davant del jutjat de guàrdia. Polítics de JxCat i de la CUP s’han apropat també per donar suport a Ponsatí, com ara el propi Jordi Turull, Albert Batet, Josep Rius, Eulàlia Reguant i Carles Riera.