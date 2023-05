Noves denúncies i investigacions per possible compra de vots aquest dijous després de les detencions de Melilla i Mujácar. Aquest dijous s'hi sumen com a mínim cinc possibles casos més, sense relació entre ells. La Guàrdia Civil ha detingut la candidata del PSOE al municipi murcià l'Albudeite, segons fonts d'aquest cos, per intentar comprar vots. Amb ella, també s'ha detingut un dels integrants de la llista del PSOE a les eleccions autonòmiques a Múrcia, Hector Antonio Martínez García, i una altra persona. Els tres detinguts han quedat en llibertat amb càrrecs i el PSOE de Múrcia ja ha fet un comunicat on anuncia l'expulsió de qualsevol persona implicada en aquest cas.

La Fiscalia també ha informat que el jutjat de Primera Instància de Sant Sebastian de La Gomera ha obert una investigació per la tramitació d'una vintena de certificats digitals per part del Cabildo de La Gomera per poder tramitar les peticions de vots per correu d'alguns veïns.

En alguns casos, segons el diari Ahora Canarias, havia tramitat les peticions sense que els interessats hi fossin presents.Segons la fiscalia, el jutjat ha denegat la petició del denunciant d'anul·lar els vots per correu emesos, i de moment la investigació no s'està dirigint contra cap persona en concret, tot i que la formació investigada és l'Associació Socialista Gomera (ASG) que no es presenta amb el PSOE i que és clau al govern del cabildo.

El PSOE denuncia quatre casos més

El PSOE de Carboneras, a Almería, ha registrat una altra denúncia davant el jutjat d'Instrucció 4 de Vera, a Almería, contra el candidat del PP a aquest municipi, Felipe Cayela, per possible compra de vots. Segons un comunicat del PSOE, la denúncia inclou una trucada telefònica enregistrada on el germà d'un dels candidats del PP, Antonio Navarro Nieto, on es parla d'una possible compra de tres vots per 100 euros cadascun.

Els socialistes també han presentat una denúncia a la Fiscalia contra el PP de Bigastro, al País Valencià. Segons la denúncia dels socialistes, l'alcaldessa, Teresa Belmonte, i diversos regidors del PP haurien comprat vots dels veïns. L'alcaldessa assegura que només havia ajudat a persones amb dificultats de mobilitat a accedir al vot.

Paral·lelament, el PSOE d'Andalusia ha denunciat el PP i l'Ajuntament de Villalba del Alcor davant el Jutjat d'Instrucció de La Palma del Condado (Huelva) per un suposat delicte electoral per haver utilitzat sense permís la signatura digital dels veïns per demanar el seu vot per correu.

Segons la denúncia dels socialistes, l'alcalde del PP d'aquesta localitat, Diego del Toro, després de descobrir que l'ajuntament ha cursat des dels seus ordinadors una cinquantena de peticions de vot per correu utilitzant sense permís la signatura electrònica dels veïns. La documentació no va arribar a casa d'aquests veïns, sinó al domicili d'un regidor del PP a un municipi veí i al pare d'una exregidora del PP.

La Guàrdia Civil també s'ha personat a un geriàtric de Zamora, dirigit per un regidor de la formació Zamora Sí! a aquesta localitat, Ángel Villamor, fruit d'una denuncia del PSOE que l'acusa d'haver propiciat el vot d'una cinquantena de residents amb deteriorament cognitiu a favor del seu partit.