L'expresident del govern espanyol Mariano Rajoy, l'exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría i els exdelegats del govern espanyol a Catalunya Enric Millo i Maria Eugènia Gay no han assistit a la comissió d'investigació sobre l'espionatge amb Pegasus i Candiru del Parlament on estaven citats. Aquesta és la segona vegada que planten la comissió, ja que el Parlament ja els havia convocat a la sessió del 2 de juny. La comissió ha acordat elevar a la Mesa la proposta de denunciar a la fiscalia la incompareixença dels quatre testimonis, com preveu l'article 68.3 del reglament.

Només Rajoy s'ha excusat per burofax, emparant-se en dictàmens del Consell d'Estat que consideren que no té l'obligació de comparèixer, mentre que els altres tres citats no han donat cap resposta al Parlament.