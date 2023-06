Un edifici de cinc plantes situat al carrer San Francisco del centre de Terol s'ha esfondrat aquest dimarts. Segons les primeres dades dels serveis d'emergència no hi ha hagut danys personals, ja que l'immoble -de 21 habitatges- s'havia desallotjat, tot i que només uns minuts abans del col·lapse.

L'alcaldessa en funcions de Terol, Emma Buj, que era al lloc dels fets, ha explicat que hi ha hagut un avís que l'edifici no es trobava en bones condicions i, "immediatament", s'han desplaçat fins allà arquitectes municipals, la policia i els bombers, i s'ha procedit al desallotjament. I poc després, just quan acabava de sortir l'últim dels seus veïns, ha col·lapsat, segons han informat testimonis presencials.

Se ha derrumbado un edificio en Teruel.. en la calle San Francísco. 🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️

Sin heridos ni victimas, menos mal. pic.twitter.com/GYPAJ7J0BD — 𝙰𝚕𝚋𝚎𝚛𝚝𝚘 𝙼𝚘𝚛𝚎𝚗𝚘 (@AlberViti) 13 de junio de 2023

L'alcaldessa afirma que per ara es desconeixen les causes de l'incident. "Això s'haurà d'investigar", ha dit, i preguntada sobre el fet que els veïns havien alertat de filtracions, ha afegit que, precisament aquest matí, a l'edifici hi havia treballant l'empresa encarregada del sanejament de l'aigua, "perquè s'havien negat als baixos".

"Es calcula que hi havia 21 habitatges i, per tant, en aquests moments el més prioritari és l'atenció psicològica, perquè estem parlant de famílies que acaben de perdre el seu habitatge, en molts casos, el seu habitatge habitual, amb les seves pertinences", ha lamentat Buj.