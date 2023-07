El president espanyol i líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha denunciat les "manipulacions, mentides i maldats" de la dreta mediàtica i el PP contra ell, a qui "consideren il·legítim" i han acusat de "colpista i filoterrorista". En una entrevista al programa Ana Rosa de Telecinco, ha justificat els acords amb ERC i Bildu recordant que si cal, busca "vots sota les pedres" per aprovar mesures socials com la revalorització de les pensions. També ha justificat el "canvi d'opinió" respecte a uns indults als líders independentistes que van servir per "construir convivència a Catalunya". "Avui afortunadament Catalunya no és un dels principals problemes dels ciutadans", i "la primera força a Catalunya és constitucionalista, el PSC de Salvador Illa".

En un cara a cara amb Ana Rosa Quintana en què Sánchez ha rebatut en diverses ocasions les "opinions" de la presentadora, el president espanyol ha afirmat que "les tertúlies conservadores, que no obeeixen a la realitat social del país" hi ha "una absoluta desproporció" entre "l'opinió i els fets".

"Durant els últims quatre anys hem sentit en aquestes tertúlies conservadores dir que he mentit i que soc un president il·legítim" i s'han llançat "insídies contra mi i la meva família". "Han dit de mi que soc un obsés del poder, del Falcon, un colpista i un filoetarra", ha denunciat abans de reivindicar la "revolució del respecte".

"Soc un polític net. No soc perfecte, però soc un polític net. I no és admissible que per seguir augmentant el 'sanchisme' s'utilitzin mentides", ha sentenciat.

Sánchez ha volgut desmuntar també les crítiques pels seus acords amb ERC i Bildu, ha recordat que contràriament als pactes de govern entre PP i Vox, ell només ha assolit acords de "suports puntuals" per aprovar lleis socials. "Ni hi ha ministres de Bildu, ni hi ha acord de govern", ha dit, sinó que "he buscat vots fins i tot sota les pedres".

"Catalunya ja no és un dels principals problemes"

També ha justificat els indults als presos independentistes. Ha recordat que el 2019 "les tres principals preocupacions dels ciutadans eren l'ocupació, la corrupció, i Catalunya". "Catalunya va ser un dels principals problemes dels últims 12 anys. Vam tenir una declaració unilateral d'independència, els líders independentistes han passat 4 anys a presó, i vaig fer un canvi d'opinió per construir convivència a Catalunya", ha dit.

Segons Sánchez, malgrat que a molts ciutadans no els va agradar aquesta decisió "avui afortunadament Catalunya no és un dels principals problemes dels ciutadans, i a Barcelona i la resta de localitats de Catalunya es respira convivència". La prova d'aquest canvi, segons Sánchez, és que avui "la primera força a Catalunya és una força constitucionalista, el PSC amb Salvador Illa al capdavant".

"Hi ha enquestadores que et donen el plat cuinat"

Sánchez també ha reclamat "transparència" als mitjans respecte a les enquestes que es publiquen. Ha recordat que la llei electoral obliga a fer públiques les dades que sustenten l'enquesta, però "hi ha enquestadores que et donen el plat cuinat, no et diuen els ingredients"

Sánchez celebra les dades de l'atur: "Estem molt millor"

El president espanyol també ha reivindicat les dades de l'atur i de creixement de l'Estat. "Ara mateix som la principal economia europea creixent" i "estem fregant els 21 milions d'afiliats a la Seguretat Social". A més, segons Sánchez, "a taxa de desocupació juvenil s'ha reduït en sis punts en els últims anys" i la inflació s'ha reduït a un 1'9%.