L'executiu espanyol sosté que la mobilització i els discursos de la Diada "no canvien res" en l'estratègia de negociació que el PSOE mantindrà amb ERC i Junts per a la investidura de Pedro Sánchez, que no es concretarà formalment fins després que fracassi la investidura d'Alberto Núñez Feijóo. Segons aquestes fonts, els actes de commemoració de la derrota de l'11 de setembre (115.000 assistents a la manifestació, segons la Guàrdia Urbana) permeten constatar que el suport a l'independentisme "va a la baixa", tal com –afirmen- s'aprecia "elecció darrere elecció". Les forces independentistes, sostenen, "estan perdent suports" des que el govern espanyol "fa política" i aposta "pel diàleg", i "en continuaran perdent" en un futur.

La Moncloa insisteix que aborda la negociació amb les forces independentistes amb "prudència", "discreció" i sempre "dins del marc de la Constitució", i no obrirà formalment aquests contactes fins que fracassi la investidura de Feijóo, això és al debat dels dies 26 i 27 de setembre i les votacions dels dies 27 i 29 de setembre. Segons aquestes fonts, les xifres de la manifestació de la Diada són "coherents" amb el fet que l'independentisme està debilitat tant en suport popular com a les urnes. La Moncloa s'atribueix el mèrit, perquè aquesta tendència, apunta, és fruit dels esforços de l'executiu espanyol per respondre als conflictes polítics des de la política. A menys crispació i tensió, segons l'executiu espanyol, menys suport popular als plantejaments dels qui aposten per una independència de Catalunya. Et pot interessar: Catalunya L'amnistia marca la manifestació multitudinària de la Diada a Barcelona En aquest marc, l'executiu expressa optimisme sobre la possibilitat d'assolir un acord amb Junts. Recorden que malgrat que a la política espanyola "res és descartable", ells "treballaran" per fer possible l'entesa que permeti una investidura de Pedro Sánchez. Les mateixes fonts són altament optimistes respecte a un acord amb sumar, una força amb qui el PSOE porta "cinc anys treballant" i l'acord serà "fàcil".