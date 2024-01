El jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castellón sembla entestat a imposar un ritme d'instrucció frenètic a la causa en què investiga des del 2019 les protestes convocades per Tsunami Democràtic. Si aquest dijous admetia la personació de dos policies que van resultar ferits a Via Laietana i la plaça d'Urquinaona i no descartava l'"ànim homicida" de l'agressió, aquest divendres ha acordat una nova bateria de diligències per investigar les altres mobilitzacions promogudes des de la plataforma, entre les quals n'inclou una de nova: les relacionades amb una visita del rei Felip VI a Barcelona amb motiu dels premis Princesa de Girona.

En una interlocutòria de 14 pàgines notificada aquest divendres a les parts, el jutge acorda un total de 10 diligències en les quals sol·licita nous informes o insisteix en els que ha demanat i encara no ha rebut relacionats amb l'assistència mèdica que va rebre el ciutadà francès que va morir a conseqüència d'un infart durant el bloqueig de l'aeroport o relacionats amb el tall de l'AP-7 a la Jonquera. En ambdós casos reclama als Mossos d'Esquadra tota la informació de què disposen.

Fins aquí el que es coneixia de les accions investigades, entre les quals també hi ha les activitats dutes a terme durant la jornada de reflexió de les eleccions del novembre del 2019, l'ocupació de botigues de l'Ibex i el clàssic del Madrid-Barça en què es va desplegar la pancarta 'Sit and talk'. Però en aquesta resolució, per primera vegada inclou també una referència a uns missatges de Josep Campmajó, que es defineix com a expert en seguretat, intercanviats amb un individu anomenat 'Xuxu Rondinaire', de qui diu que "amb molta probabilitat" podria pertànyer a algun cos policial. En ells, es parla de preparatius de seguretat d'una comitiva que "s'entén que es podria tractar d'una comitiva reial". Segons el jutge, "la conversa permet inferir que Tsunami Democràtic podria tenir al cap realitzar alguna actuació en relació amb la visita del rei a Barcelona".

El magistrat afegeix que "aquest extrem es dedueix d'expressions com 'Guardia R' que, amb tota probabilitat, faci referència a la Guàrdia Reial. La part inicial de l'exposició de 'Xuxu Rondinaire' sembla fer referència a una altra conversa anterior que no es disposa" , i que seria el pròleg de les idees" que exposa "que no són altres que l'exposició detallada del desplegament de seguretat estàndard realitzat als desplaçaments del monarca, des de l'ús de vies ràpides des de l'aeroport fins al recinte on se celebra l'acte , incloent la composició de la comitiva mòbil amb la disposició dels vehicles de Casa Reial, Mossos, ambulàncies, etc, passant pels reconeixements realitzats de forma permanent sobre el recorregut i la disposició de força policial a creus, ponts, interseccions, etc" .

Identificar 'Xuxu Rondinaire'

Per aprofundir en aquesta nova línia de recerca, el jutge demana a la Guàrdia Civil que investiguin les converses, identifiqui 'Xuxu Rondinnire' i informe sobre les visites planejades per Felip VI a Barcelona de què es pogués parlar els dies 12 i 13 de juliol del 2020. Insisteix que l'interlocutor de Campmajó li explica que "des d'unes hores abans la Guàrdia R fa passades endavant i enrere per tot el recorregut i va informant de novetats".

"Explica'm que voleu fer i us diré si val la pena o és perdre el temps com al Camp Nou. Un parell d'hores abans, dues vegades fan el recorregut amb tota la comitiva (sense la personalitat)", comentava. Per al jutge "la referència a 'perdre el temps com al Camp Nou', condueix inevitablement a l'acció executada" després del clàssic del 18 de desembre de 2019, "i el resultat de la qual no va estar a l'alçada del que s'esperava per l'organització".

El jutge també destaca que "la conversa permet deduir, no només que Tsunami Democràtic mantenia la seva intenció d'actuar al mes de juliol del 2020, sinó quelcom encara més greu, que entre els seus objectius hi podria haver actuar durant el pas de la comitiva del rei" .