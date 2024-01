El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha afirmat aquest dimarts que la llei d'amnistia votada al Congrés mereixia el suport de totes les parts interessades en protegir als encausats del 'procés'. "És una llei que mereixia el suport, era una llei que tenia el suport necessari per ser aprovada i que garantia que centenars de persones quedessin alliberades de qualsevol persecució", ha afirmat en declaracions a la premsa des de la porta de la Cambra Baixa. Tanmateix, ha indicat que pretendre amb una norma "anticipar-se" a allò que decidiran uns jutges que, a parer seu, actuen "de manera injusta" és "impossible". Finalment, ha dit que la norma ha de ser "robusta" i ha assegurat que el redactat votat avui oferia "seguretat jurídica" als encausats.

"És una llei que hauria d'haver sigut aprovada per què donava tranquil·litat jurídica a moltes persones perseguides", ha manifestat Junqueres. En aquest sentit, ha dit que sempre hi haurà estaments de l'Estat disposats a perseguir i reprimir l'independentisme.

Per a Junqueres, l'objectiu no és superar els tribunals espanyols que "sempre intentaran inventar una cosa nova" sinó superar els filtres de les "prejudicials europees". "On hem de guanyar una part molt important d'aquesta batalla no és només davant l'opinió pública catalana o espanyola, sinó també de l'europea, les institucions europees i els tribunals europees, i aquesta llei complia sobradament aquests objectius", ha resumit.