Félix Bolaños ha afirmat aquest dilluns que "la gran mentida" d'Alberto Núñez Feijóo sobre els indults i l'amnistia "condiciona la legislatura". Després d'un cap de setmana en què ha transcendit que PP i Junts van mantenir converses a l'entorn de la possibilitat de concedir les mesures de gràcia als independentistes, el ministre de la Presidència ha acusat els populars de mantenir "una gran impostura" per "inocular crispació i odi" contra l'acció de govern. "El que hem sabut aquest cap de setmana és el que pensa Feijóo de veritat, i no se sembla de res amb el que deia fins ara", ha afirmat el ministre després d'una reunió de treball en el marc de la lluita contra els consum de continguts impropis a internet per part de menors d'edat.

"Que dirà Feijóo a les persones que es manifestaven davant la seu del PSOE?", ha assenyalat Bolaños, que ha atribuït als populars la responsabilitat d'haver atiat aquestes persones amb el seu discurs contra l'amnistia i contra les negociacions amb els independentistes. "Com ha estat possible, aquesta gran mentida?", ha afegit. "Feijóo ha de demanar perdó al PSOE, però sobretot als ciutadans que de bona fe s'han cregut les seves mentides", ha afegit.

Bolaños ha reiterat, tal com ho ha estat fent el PSOE durant el cap de setmana, que les converses de PP amb Junts demostren que "el que pensen realment al PP és que els indults van ser el camí correcte, i que no hi ha hagut terrorisme". Per això ha subratllat que, des del seu punt de vista, estem en un moment "crucial" de la legislatura.

"Hem vist com en un cap de setmana normal i corrent un partit ha perdut tota la credibilitat en unes hores. La de Feijóo ha quedat polvoritzada per sempre", ha assegurat el ministre de la presidència, quan s'enceta la setmana clau per a les eleccions autonòmiques a Galícia.

"I un cop desvetllada la mentida, jo els dono la benvinguda al camí de la retrobada", ha reblat Bolaños, que en paral·lel no ha volgut revelar si hi ha o no avenços en la negociació amb Junts per al nou esborrany de la llei d'amnistia. "Hi ha temps", ha indicat.

Camp de Gibraltar

D'altra banda, Bolaños ha tornat a mostrar la confiança de l'executiu cap al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, l'actuació del qual ha estat qüestionada a l'entorn de les morts de dos guàrdies civils aquest cap de setmana a Barbate atropellats per una narcollanxa durant una persecució.

"Quan vam arribar al govern el 2018 vam trobar una gran falta de personal i de mitjans al camp de Gibraltar. Vam aprovar un pla que ha suposat un increment considerable de mitjans materials i personal i hi hem treballat any rere anys", ha explicat el ministre després de reiterar el condol als familiars de les víctimes i de desitjar la prompta recuperació dels ferits.

"La xacra del narcotràfic és molt dura. Però tots els culpables dels fets de l'altre dia respondran davant la justícia", ha afegit, tot recordant que "ja hi ha suposats autors de l'assassinat a disposició judicial".

CGPJ, la setmana que ve

Finalment, sobre les negociacions de PSOE i PP per a la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) amb mediació europea, Bolaños ha explicat que la reunió que s'havia de celebrar avui (la que hauria suposat la segona) s'ha ajornat a la setmana vinent per malaltia del negociador popular, Esteban González Pons.

"En tot cas, la posició del govern d'Espanya és la de la Unió Europea, i és que és urgent la renovació del CGPJ. La justícia no suporta més bloqueig. Hem de normalitzar la situació. L'acord és imprescindible", ha reblat Bolaños.