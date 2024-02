Carmen Calvo ha renunciat aquest dilluns a l'acta de diputada pel PSOE al Congrés per assumir la presidència del Consell d'Estat, càrrec incompatible amb el primer i per al qual serà designada pel Consell de Ministres aquest dimarts. La que va ser vicepresidenta del govern espanyol en la primera legislatura de Pedro Sánchez substituirà en el càrrec Magdalena Valerio, el nomenament de la qual ha estat tombat pel Tribunal Suprem (TS) per entendre que no compleix el requisit de jurista de prestigi reconegut. L'executiu estatal recorrerà la decisió de l'alt tribunal, igual com ho farà la mateixa Valerio. Mentrestant, s'espera que Calvo prengui possessió del càrrec abans d'acabar el febrer.

Cal recordar que a finals de novembre de l'any passat el TS avalava un recurs de la Fundación Hay Derecho contra el nomenament de l'exministra socialista Magdalena Valerio com a presidenta del Consell d'Estat, l'òrgan consultiu del govern espanyol. Segons la sentència de la secció quarta del tribunal contenciós-administratiu, Valerio no compleix el requisit de ser una jurista "de reconegut prestigi", condició necessària per accedir al càrrec. L'exministra, que va prendre possessió com a presidenta del Consell d'Estat fa tot just un any, va exercir com a titular de Treball, Migracions i Seguretat Social durant el primer executiu de Pedro Sánchez després de la moció de censura a Mariano Rajoy.