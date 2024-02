El Consell de Ministres ha nomenat aquest dimarts l'exvicepresidenta de l'executiu, Carmen Calvo, com a presidenta del Consell d'Estat. Calvo va renunciar aquest dilluns a l'acta de diputada pel PSOE al Congrés per assumir aquesta nova responsabilitat. Substituirà en el càrrec Magdalena Valerio, el nomenament de la qual ha estat tombat pel Tribunal Suprem (TS) per entendre que no compleix el requisit de jurista de prestigi reconegut. Calvo se sotmetrà en els pròxims dies a un examen d'idoneïtat del Congrés, un pas preceptiu perquè la seva designació sigui oficial i aparegui al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

L'executiu espanyol tapa d'aquesta manera el buit legal que es va produir quan el Tribunal Suprem va anul·lar el nomenament de Valerio a finals de novembre fruit d'un recurs de la Fundación Hay Derecho assegurant que aquesta no complia el requisit de ser un jurista "de reconegut prestigi". La Moncloa ja va anunciar que recorreria aquella decisió del Suprem, igual que la mateixa Valerio. Carmen Calvo és catedràtica de Dret Constitucional i ha estat diputada pel PSOE al Congrés durant 12 anys. Va ser vicepresidenta primera del govern de Pedro Sánchez entre 2018 i el juliol del 2021, i actualment era presidenta de la Comissió d'Igualtat del Congrés. Abans havia exercit com a ministra de Cultura amb José Luis Rodríguez Zapatero i consellera de Cultura del govern andalús. La seva sortida del govern de Pedro Sánchez va coincidir amb les discrepàncies internes entre el PSOE i Podem per les polítiques de la que aleshores era ministra d'Igualtat, Irene Montero. Calvo va criticar la 'llei trans' i va arribar a trencar la disciplina de vot per abstenir-se en contra del criteri del seu grup a favor de la llei.