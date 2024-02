El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha volgut restar transcendència al contacte per part del diputat del PP Carlos Floriano amb ERC que ha donat a conèixer la secretària general dels republicans, Marta Rovira. "No descarteu que demà diguin que li he ofert el Ministeri de l'Interior a ERC i el Ministeri de Defensa al senyor Otegi". "

No penseu que això no és possible, perquè portem una insídia i una calúmnia darrere l'altra", ha dit en un acte electoral a Oroso, a Galícia. Feijóo ja va provar de contrarestar aquest dilluns les informacions sobre els seus contactes amb Junts, on segons van explicar fonts molt pròximes a ell mateix s'havia obert a un indult condicionat a Carles Puigdemont i el PP va estudiar la viabilitat de l'amnistia.