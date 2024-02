És carnestoltes a Torrevieja i sembla que ja no s'hi val tot. Les desfilades multitudinàries que van concloure el dilluns passat amb la rua infantil, s'han vist esquitxades per la polèmica a causa de la presentació per part de la comparsa Osadía d'una disfressa que combinava mugroneres, talons, vestits amb mitges i llenceria. La disfressa també portava una espècie de banderes que pretenien crtiticar partits polítics.

Res de particular tret que entre els integrants de la comparsa desfilava un nodrit grup de menors d'edat amb la mateixa vestimenta. Les xarxes socials s'han omplert amb comentaris de tota mena. Torrevieja era un apacible pueblo de pescadores hasta que la especulación inmobiliaria promovida por el expresidiario y exalcalde Pedro Ángel Hernández Mateo lo convirtió en un vertedero donde se refugia la peor escoria humana internacional pic.twitter.com/pm7dbe0Agh — 🌊 Iconico (@iconico_mar) 13 de febrero de 2024 A celebration of pedophilia on the streets of Spain. pic.twitter.com/9OhVzKZt1s — Billboard Chris 🇨🇦🇺🇸 (@BillboardChris) 13 de febrero de 2024 Crítics Entre els col·lectius més crítics, Abogados Cristianos. La seva presidenta ha assegurat que "es tracta d'un delicte de corrupció de menors" i ha demanat a la justícia que "actui per evitar acabar amb la inocència dels nens". Paral·lelament, l'escriptora Lucía Extebarria, que tampoc se'n perd una, "confirmava" que efectivament, aquestes imatges corresponen al carnaval de Torrevieja i opinava que els menors no haurien d'emprar vestuari BDSM, i que els pares no haurien de permetre-ho. Altres missatges parlaven d'hipersexualització de les menors. Fins i tot, els pares i mares dels menors estan rebent tota classe d'amenaces i desqualificacions.