El Congrés dels Diputats ha tombat aquest dimarts la proposició de llei orgànica de Vox sobre la unitat d'Espanya que pretenia il·legalitzar els partits que suposessin una "amenaça" a l'ordre constitucional. La proposta, defensada pel diputat de Vox Carlos Flores, ha reunit els vots en contra del PP, que s'ha alineat amb el PSOE, Sumar i les forces independentistes i nacionalistes presents a la Cambra Baixa (ERC, Junts, EH Bildu, PNB i el BNG, entre d'altres). Els populars, que fa uns mesos van defensar dissoldre les formacions que practiquessin "deslleialtat institucional", s'han desmarcat ara de la proposta dels de Santiago Abascal, que ha decaigut amb 33 vots a favor i 313 en contra.

Per part del PP, el diputat Manuel Cobo ha emfatitzat la seva oposició a la proposta recordant que a l'anterior legislatura ja es van votar dues iniciatives de Vox molt semblants a la d'aquest dimarts. "Hi ha algunes coses a la proposició de llei de Vox coincidents en el fons, no en la forma, amb algunes propostes presentades pel PP", ha admès Cobo.

Tot i això, ha confirmat que el PP votaria contra la iniciativa dels de Santiago Abascal per motius com la seva desconnexió amb l'Espanya de les comunitats autònomes i els règims forals o la voluntat de penalitzar legalment més als immigrants que els espanyols. "Il·legalitzar els partits independentistes pel simple fet de ser-ho va contra la nostra Constitució i contra la doctrina del Tribunal Constitucional", ha agregat Cobo.

Durant la defensa de la seva proposició, Flores ha detallat que l'objectiu de Vox era modificar normes tan importants com el Codi Penal, la llei electoral o la llei de partits per garantir la unitat d'Espanya. "El nostre país avança sense frens al descarrilament", ha alertat. Segons ha afegit, la proposició ampliava la llei de partits aprovada fa anys pel PP i el PSOE -també amb vots de CiU- que ja permetia il·legalitzar partits que busquessin "destruir el règim de llibertats" per aplicar-la també en formacions que intentin "atacar la unitat d'Espanya".

Al torn de rèplica, Aitor Esteban (PNB) ha recordat que no és la primera vegada que Vox proposa il·legalitzar formacions "que no coincideixen amb la seva ideologia". Per part d'EH Bildu, Marije Fullaondo ha dit que a Vox "li sobra" qualsevol que no pensi com ells, fet que suposa una actitud "totalitària" i "rància". Des d'ERC, Francesc-Marc Álvaro ha lamentat que la resposta de l'extrema dreta a la situació catalana sigui "prohibir" partits i entitats.