L'exministre de Foment José Luis Ábalos ha reconegut aquest dimecres estar sorprès amb la detenció d'un antic assessor seu en el marc d'una operació de la Guàrdia Civil sobre pràctiques corruptes en la compra de mascaretes durant la pandèmia. "Estic molt decebut en tot cas, tant de bo saber les coses i només desitjo que quedi en res, tant de bo, tampoc ho puc saber", ha afirmat en declaracions als passadissos del Congrés. Segons ha afegit, no tenia cap coneixent de cap pagament il·legal i li sembla "increïble" que algú del seu equip hi participés.

“No tinc més informació que la que he llegit", ha explicat als periodistes després de la sessió de control d'aquest dimecres. "Fan mal aquestes coses", ha reconegut abans de dir que totes les compres de la pandèmia es van fer "bé", complint els procediments, cosa que el fa estar "tranquil". Tal com ha detallat, no manté relació amb el detingut, però li consta que feia una vida normal.

Pel que fa a la petició del PP que comparegui per donar explicacions al Congrés ha dit que els populars tenen molts noms en diversos casos i mai han comparegut. També ha negat rotundament que deixés el càrrec de ministre per aquest assumpte. "Òbviament que no", ha reiterat.

Ábalos s'ha referit així a la notícia, coneguda aquest dimecres, que la Guàrdia Civil va detenir ahir a Koldo Garcia, un antic assessor de l'exministre. L'arrest es va produir en un operatiu de la Fiscalia Especial contra la Corrupció i l'UCO de la Guàrdia Civil en una investigació vinculada a presumptes fets delictius associats a delictes d'organització criminal, trànsit d'influències i suborn.