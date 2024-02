La presumpta trama de compra de mascaretes durant la pandèmia que li ha esclatat al PSOE arran de la detenció de Koldo García, assessor del llavors ministre de Transports José Luis Ábalos, s'estén a gran velocitat per bona part d'Espanya, tal com publica El Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial que Regió7. García hauria fet tasques d'intermediació entre empreses i administracions i, suposadament, hauria cobrat comissions irregulars per això. L'empresa clau en la trama va rebre contractes per 40,1 milions d'euros dels ministeris de Transport i Interior, i devia 269.000 euros a Hisenda. Entre les administracions perjudicades estarien també les comunitats autònomes de Canàries i de Balears, però els negocis de l'exassessor d'Ábalos i la resta de detinguts també han esquitxat a Castella i Lleó, Múrcia i la Comunitat Valenciana.

A partir de les investigacions dels diferents diaris de Prensa Ibérica, resumim a continuació les principals ramificacions autonòmiques de l'escàndol.

Balears

La trama ha esquitxat de ple a l'anterior Govern balear, presidit per la socialista Francina Armengol. La recerca de la Fiscalia Anticorrupció posa sota sospita una compra que va dur a terme el IB-Salut el 2020 per valor de 3,7 milions d'euros. Un preu molt allunyat del tipus de mascaretes que van arribar a les illes, per la qual cosa l'Executiu d'Armengol va reclamar, una vegada finalitzada la crisi sanitària, la devolució de 2,6 milions d'euros. D'aquesta manera, en plena explosió de contagis i falta de material sanitari, l'anterior Govern va rebre un oferiment per part del Ministeri de Foment respecte a una remesa de prop d'un milió i mig de mascaretes, però al no complir amb els estàndards de qualitat de FFP2, es van emprar com a quirúrgiques. Per aquest motiu, una vegada va finalitzar de manera oficial la pandèmia i just abans de les eleccions, el Govern va iniciar els tràmits per a reclamar la diferència (2,6 milions d'euros) a l'empresa Solucions de Gestió i Suport a Empreses SL, que també va signar diversos contractes amb el Ministeri de Sanitat per valor de 44 milions d'euros.

Canàries

L'anterior Govern canari, presidit per l'actual ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, va pagar 4,7 milions d'euros a l'empresa Solucions de Gestió i Suport a Empreses SL per la compra de 1,9 milions de mascaretes en els primers mesos de la pandèmia del covid, entre maig i juny de 2020. La contractació es va produir pel tràmit d'emergència i el procediment de negociat sense publicitat justificat per les circumstàncies excepcionals de la crisi sanitària quan es va ordenar el confinament. En l'ordre signada pel llavors conseller de Sanitat en funcions, Julio Pérez, s'estipula que el comitè de gestió d'emergència sanitària, constituït per l'Executiu autonòmic, va abordar la necessitat urgent d'adquirir material sanitari per a fer front a la pandèmia i que aquest arribés amb urgència a les illes. "El Servei Canari de Salut va contactar amb l'empresa Solucions de Gestió i Suport a Empreses SL, formalitzant una comanda de mascaretes protectores KN95/FFP2 necessàries en la lluita contra el COVID-19, seguint les vies establertes en la situació d'emergència", recull l'ordre de contractació. L'actual Govern regional, del PP, ha obert una investigació interna.

Castella i Lleó

La recerca de l'Audiència Nacional situa al president del Zamora CF, Víctor de Aldama, com a soci de Koldo García i coprotagonista de les suposades vendes fraudulentes de mascaretes. Tots dos han quedat en llibertat amb mesures cautelars després de passar a disposició judicial aquest dijous. A més, l'alcalde de Lleó, el socialista José Antoni Diez, ha assegurat que García era "qui rebia, qui feia de filtre" en el ministeri i ha subratllat que si amenaçava a algú, "era gairebé una amenaça del propi ministeri, del ministre".

Comunitat Valenciana

Ports de l'Estat va adjudicar un contracte de mascaretes per valor de 24,2 milions (impostos inclosos) a l'empresa Solucions de Gestió i Suport a Empreses SL el 21 de març de 2020, en els primers dies de la pandèmia i poc després d'arribar el valencià Francisco Toledo a la presidència de l'organisme. El seu nomenament pel Consell de Ministres, a instàncies del llavors ministre de Transports, José Luis Ábalos, s'havia produït tam sols un mes abans, el 25 de febrer de 2020. Preguntat per Levante-EMV, del grup Prensa Ibérica, Toledo ha assegurat que desconeixia que Koldo García estigués involucrat en res, i que no tenia més contacte amb ell que el propi de ser membre del consell rector de Ports d'Estat. A més, l'expresident del port de Castelló i de Ports de l'Estat assegura que el procediment de contractació va ser impol·lut, i que les mascaretes es van comprar a preu de mercat. El contracte de Ports de l'Estat, segons la informació pública penjada en la Plataforma de Contractació, tenia com a objecte el "subministrament de mascaretes profilàctiques davant el covid en l'àmbit del transport i la mobilitat". Es va adjudicar en un procediment negociat sense publicitat i aquesta signatura va ser l'única oferta rebuda.

Comunitat de Madrid

La detenció de Koldo García té el seu origen en una denúncia presentada pel PP a Madrid al març de 2022 com a resposta a la recerca que afectava uns contractes obtinguts pel germà de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, finalment arxivada. Els populars van portar a la Fiscalia Anticorrupció un dossier que incloïa 12 contractes oferts per ministeris com el de Sanitat i Transports entre els quals es troba Solucions de Gestió i Suport a Empreses SL, i apuntava a un total de tres contractes adjudicats per les administracions públiques a aquesta empresa per valor de 40 milions.

Murcia

Investigadors de la Guàrdia Civil es van desplaçar a la Regió de Múrcia a arrestar a un empresari, resident a Múrcia, presumptament vinculat la trama. L'empresari, que es troba en llibertat amb càrrecs, és amo d'un dipòsit judicial en el qual es custodien béns decomissats a delinqüents que sumen milions d'euros, com cotxes de luxe, camions, motos, productes falsificats i fins a vaixells. Fonts pròximes al cas van apuntar que la vinculació d'aquest empresari amb el 'cas Koldo' estaria en l'interès del primer si es fes càrrec d'una futura incineradora de drogues, que encara no està en marxa. Per a posar en marxa aquesta instal·lació, precisaria de permisos d'administracions que, suposadament, tractaria d'aconseguir a través dels seus contactes amb el ministeri que en aquest moment dirigia Ábalos.