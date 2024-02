L'exministre socialista José Luis Ábalos ha dimitit aquest dilluns com a president de la comissió d'Interior del Congrés dels Diputats. Segons han confirmat fonts del partit, ha registrat la seva renúncia aquest mateix dilluns, poc després que des de la cúpula del PSOE li reclamessin que entregués l'acta de diputat. Per ara, l'exsecretari d'organització del PSOE manté el seu escó per València. La decisió d'Ábalos arriba després que dimecres fos arrestat Koldo García -un assessor que va tenir sota les seves ordres durant l'etapa en què va ser ministre- enmig d'una trama de presumpta corrupció en la compra de material sanitari durant la pandèmia.

Avui mateix, l'Executiva del PSOE, presidida per Pedro Sánchez, havia acordat per unanimitat demanar a l'exministre que lliurés la seva acta de diputat pel 'cas Koldo'. Els socialistes també havin anunciat la creació d’una comissió d'investigació sobre la compra de material sanitari durant la pandèmia de covid. El PP ha anunciat també una iniciativa en el mateix sentit, però al Senat, on tenen majoria absoluta.

En la roda de premsa posterior a la trobada de la cúpula socialista, la portaveu de PSOE, Esther Peña, ha afirmat que el seu partit està a disposició dels jutges i actuarà amb "transparència absoluta, caigui qui caigui", perquè "no pot quedar res en racons foscos". "Aquest és un partit amb gairebé cent cinquanta anys d'història i aquí no hi caben els corruptes", ha dit.

De fet, la direcció del partit ha donat aquest dilluns 24 hores a Ábalos per donar una resposta sobre el seu futur. El PSOE no contemplava la possibilitat que l'exministre es negués a abandonar l'acta i passi al grup mixt com a diputat no adscrit. Tot i això, aquest dissabte l'exministre va assegurar en una entrevista que no pensava dimitir per no "fer un tribut a la dreta", però es va posar "a disposició" del PSOE i va assegurar que ell és "lleial" a la seva formació.

La comissió d'Interior que presidia Ábalos tenia programada per aquest dimecres una reunió per debatre i votar les cinc iniciatives, entre elles una proposició no de Llei d'ERC sobre la investigació de la "percepció d'impunitat" i les "presumptes trames de corrupció" generades al si de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat.