La Fiscalia Europea (EPPO, per les seves sigles en anglès) ha obert una investigació a les Balears i les Illes Canàries per la venda de mascaretes en el 'cas Koldo'. Després de rebre la denúncia d'una particular i recopilar informació addicional de la Fiscalia Contra el Crim Organitzada i del Jutjat Central d'Instrucció número 2, l'oficina de l'EPPO de Madrid ha decidit iniciar els procediments per resoldre si els interessos financers de la Unió Europea s'han vist perjudicats. Segons apunta el comunicat publicat aquest dilluns per la Fiscalia Europea, l'òrgan veu indicis de malversació, prevaricació i tràfic d'influències.

Tal com es detalla en l'escrit, la Fiscalia Europea investigarà els contractes del Servei de Salut de les Illes Canàries i el Servei de Salut de les Illes Balears per al subministrament de mascaretes. En el mateix comunicat, la fiscalia subratlla que, si veu delictes que afecten la seva competència i la informació presentada és suficient, "existeix l'obligació d'iniciar una investigació sense demora".