L'arquebisbe de Valladolid, Luis Argüello, ha sigut escollit aquest dimarts com a nou president de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE). El prelat, que substituirà Joan Josep Omella al capdavant de l'episcopat espanyol, ha sigut triat per majoria amb 48 vots en primera votació. Argüello, de perfil moderat, s'ha imposat a altres noms que sonaven com a favorits pel càrrec com el de l'arquebisbe d'Oviedo, Jesús Sanz, o cardenal-arquebisbe de Madrid, José Cobo, qui finalment s'ha imposat com a vicepresident per un marge més estret, de 39 vots. Omella es va acomiadar ahir del càrrec en un discurs que alertava de l'avenç de la "polarització i la desigualtat" i reiterava el suport dels bisbes espanyols al papa Francesc.

Argüello García, nascut el 1953 a Palència, és llicenciat en dret civil i és arquebisbe des de l'any 2016. A escala estatal, ha exercit de secretari general entre el 2018 i el 2022, època en la que va haver de pronunciar-se sobre assumptes delicats de l'actualitat espanyola, com els indults als condemnats pel referèndum de l'1-O. En aquell moment, va mostrar-se alineat amb el president de la CEE i els bisbes catalans, favorables a la mesura de gràcia del govern de Pedro Sánchez. "Nosaltres, com els bisbes catalans, estem pel diàleg, per l'aplicació de la llei, pel respecte a la Justícia i la divisió de poders, i perquè no hi hagi actituds inamovibles i es generi un clima d'amistat civil i fraternitat que faci possible abordar una qüestió enquistada, que ha anat creixent i s'ha fet un problema", va dir aleshores. Argüello va defensar en aquell moment que "diàleg" per al "retrobament" havia de produir-se des del respecte a l'ordenament jurídic i dins dels marcs de la Constitució. Anys enrere, el 2019, el nou president de la CEE també va referir-se al dret a decidir de Catalunya, sobre el que va dir no era "moralment legítim en ell mateix". En un article d'opinió a la revista digital 'Ecclesia', Argüello va avisar que si l'ambient cultural que promovia "de manera acrítica" aquest debat estava dominat per "emocions i sentiments", el risc de decidir "en contra de la dignitat de la persona, de la justícia i del bé comú" era "molt alt". José Cobo, nou vicepresident A més d'elegir al president de la CEE, els bisbes espanyols escullen avui a bona part del seu organigrama executiu. Entre els altres càrrecs que es trien hi ha el de vicepresident dels bisbes, càrrec que ha quedat en mans del cardenal José Cobo, un prelat molt jove considerat de perfil progressista i molt proper al papa Francesc. L'únic càrrec rellevant que no serà triat aquest dimarts és el de portaveu i secretari general, que continuarà ocupat per César García Magán fins al 2027.