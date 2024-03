Díaz avisa que Sumar està "lluny" del PSOE en la negociació dels pressupostos generals de l'Estat

La líder de Sumar i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha avisat aquest dimecres que està "lluny encara" del PSOE en la negociació dels pressupostos generals de l'Estat. "Crec que Espanya el que necessita no és només uns bons i pressupostos expansius, el que necessitem són permisos de naixement de vint setmanes, una política de cures adequada o que les grans empreses energètiques no vegin com els abaixem els impostos", ha dit a la premsa des dels passadissos del Congrés.

"Que el PSOE es mogui, queda molt, i estem encara lluny", ha afegit. Pel que fa als pressupostos catalans, ha dit que decidiran els comuns. "Sumar és una formació plurinacional, no centralista, i decideixen els comuns", afirma.