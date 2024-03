El govern espanyol allarga l'emergència migratòria i demana "lleialtat institucional" per gestionar les arribades

El govern espanyol ha demanat aquest dilluns a les comunitats autònomes "lleialtat institucional i coordinació" per donar resposta a la situació migratòria. Després de la reunió de la conferència sectorial d'immigració celebrada aquest a Madrid, el govern espanyol ha informat també de la decisió d'ampliar la situació d'emergència fins al 31 de juliol, augmentar la dotació pressupostària i mantenir oberts els centres propis que el ministeri ha hagut d'habilitar per atendre els immigrants arribats. "Des de principis de l'estiu del 2023 s'ha constatat un creixement continuat del nombre d'arribades a les nostres costes, especialment a les Canàries", apunten des del ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions que encapçala Elma Saiz.

Des del govern espanyol també s’ha donat algunes concrecions sobre la reforma del reglament d'estrangeria anunciada a finals de l’any passat. Segons el ministeri de migracions, la modificació busca reduir les múltiples figures de permisos ara vigents. Per aconseguir-ho, se simplificaran les autoritzacions d'estada, de residència, i de residència i treball, així com els procediments administratius i els requisits per tramitar-los.

Des de l’Estat també es vol potenciar la tramitació telemàtica dels procediments d'estrangeria i regular l'estatus propi de familiars de ciutadans espanyols, seguint les recomanacions de la Comissió Europea. A més, es completarà la transposició de la directiva europea de “targeta blava” per a treballadors altament qualificats i s'adaptarà la regulació de les estades per estudis.