El Congrés avala la ILP per regularitzar immigrants sense papers amb l'única oposició de Vox

El Congrés ha avalat aquest dimarts per àmplia majoria la presa en consideració de la proposició de llei d'iniciativa popular (ILP) per a "una regulació extraordinària per a persones estrangeres a Espanya". La proposta, que pretén buscar mecanismes que garanteixin que els migrants puguin sortir de la situació de falta de drets, ha estat impulsada per centenars d'entitats socials i religioses com Càritas. Finalment, el text ha sumat els suports de 310 diputats del PP, el PSOE, Sumar, Junts i ERC, entre d'altres. En contra hi han votat els 33 representants de Vox. Des de la formació de Santiago Abascal han carregat contra la iniciativa avisant que pot causar un "efecte crida" a la immigració il·legal.

La norma, que busca fer un reial decret per fer una regularització extraordinària dels immigrants arribats a l'Estat fins al novembre de 2021, ha reunit 700.000 firmes. Aquesta setmana, la Conferència Espanyola de Religiosos, Càritas, el departament de Migracions de la Conferència Episcopal Espanyola i la Xarxa d'Entitats per al Desenvolupament Solidari (REDES) van fer públic un comunicat on demanaven als grups polítics el suport a la proposta i alertaven del risc que decaigués.

Des del PP, Sofía Acedo ha agraït l'esforç que han fet les entitats socials i religioses, especialment Càritas, per impulsar la ILP. "Obrir el debat (sobre la regularització) ens permetria retratar el govern", ha explicat. A parer seu, hi ha un cert descontrol a l'Estat que impedeix saber quantes persones hi ha en situació irregular. "S'ha d'anar contra les màfies i ser contundents", ha lamentat abans de dir que aquest fenomen està en auge des de fa anys davant l’inacció del govern espanyol.

Pel PSOE, la diputada Elisa Garrido ha retret a Vox que s'oposi a la ILP malgrat que molts dels seus membres i dirigents -ha citat a Javier Ortega Smith- tenen noms estrangers que venen de persones migrants. Així mateix, ha apostat per reforçar la migració "regulada, ordenada i segura" amb drets laborals pels quals arriben. Des de Sumar, la diputada Gala Pin ha dit que l'arribada de la ILP suposa una victòria dels "ningú" i de la democràcia i ha aprofitat el debat per demanar un alto al foc a Palestina.

Des d'ERC, Jordi Salvador ha apuntat que la iniciativa permetrà millorar la vida de moltes persones gràcies a les firmes de centenars de milers de persones, associacions, entitats i partits. A parer seu, no permetre l'aprovació de la ILP suposaria un "aberració democràtica". "No podem permetre que milers de persones visquin en les pitjors condicions per la seva situació administrativa", ha argumentat.

Per part de Junts, el diputat Josep Maria Cervera ha afirmat que la delegació de les competències de migració a Catalunya permetria una millor gestió d'aquest fenomen que faria innecessàries aquestes regularitzacions massives. D'altra banda, ha dit que avalen la ILP per respecte als drets humans i amb l'objectiu de posicionar-se definitivament més endavant.

Vox carrega contra la ILP

Des de Vox, la formació que més ha alçat la veu contra la llei, la diputada Rocío de Meer ha dit que Espanya no està en condicions de "salvar el món" amb els nivells de pobresa i atur que hi ha a l'Estat. "Volem que Espanya continuï sent Espanya, no el Marroc, Algèria ni el Senegal. No és odi ni xenofòbia, és pur sentit comú", ha asseverat. A parer seu, la norma fa un "efecte crida" mentre que la lluita de la immigració s'hauria de fer ajudant als països d'origen.