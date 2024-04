El TC suspèn l’acord de la Mesa del Parlament que va admetre a tràmit la ILP per declarar la independència

El ple del Tribunal Constitucional (TC) ha admès a tràmit per unanimitat la impugnació per part del govern espanyol de l’acord de la Mesa del Parlament del 20 de febrer del 2024 que va tramitar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) per declarar la independència. En admetre-ho a tràmit, el TC suspèn automàticament l’acord. L’alt tribunal ha donat trasllat de la demanda i dels documents presentats al Parlament perquè en un termini de 20 dies aporti les al·legacions que consideri convenients.