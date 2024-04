El TC desestima per unanimitat el recurs de Quim Torra contra la retirada de l'acta de diputat al Parlament

El Tribunal Constitucional (TC) ha desestimat per unanimitat el recurs de l'expresident de la Generalitat Quim Torra contra l'acord de la Junta Electoral Central (JEC) del 3 de gener del 2020 que li retirava l'acta de diputat del Parlament després d'haver estat condemnat per desobediència pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). El TC desestima el recurs per "pèrdua sobrevinguda de l'objecte", atès que la condemna per desobediència va esdevenir ferma el 28 de setembre del 2020 després de la revisió del cas que va fer el Tribunal Suprem (TS). Això va comportar la "pèrdua definitiva del càrrec de diputat", per la qual cosa, la "pretensió de tutela cautelar de suspensió de l'acord de la JEC ja no era possible".

D'altra banda, el TC ha aprovat també per unanimitat desestimar el recurs d'empara interposat per Clara Ponsatí contra els acords de la JEC de gener del 2020 que li denegaven la sol·licitud d'expedició de la credencial de diputada al Parlament Europeu.

La raó d'aquella denegació era que Ponsatí no havia complert el tràmit d'acatament de la Constitució Espanyola mitjançant jurament o promesa, tal com preveu la Llei Orgànica Electoral General.

En aquest cas, el TC ha aplicat la solució ja fixada en un recurs similar promogut per l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i per l'exconseller Toni Comín, els dos també eurodiputats. La sentència considera satisfeta extraprocessalment la pretensió de reconeixement de Ponsatí perquè el Parlament Europeu li va reconèixer el ple exercici del càrrec com a diputada de la cambra, amb efecte retroactiu a 1 de febrer del 2020.

Això, subratlla el TC, suposa la "pèrdua d'objecte" del recurs d'empara de Clara Ponsatí.