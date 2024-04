El govern espanyol assegura que farà desaparèixer la fundació Francisco Franco: "L'extingirem"

El ministre de Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, ha assegurat aquest divendres que el seu executiu aplicarà la llei de memòria democràtica i provocarà l'extinció de la Fundació Francisco Franco. "No la il·legalitzarem, el que farem és extingir-la, perquè si una fundació, espai o lloc, enalteix, rememora o homenatja algú que va ser repressor, no té cap sentit dins de la democràcia", ha dit. Per aquest motiu, preguntat per si ens trobem en "els últims dies" de la Fundació Francisco Franco, Ángel Víctor Torres ha estat taxatiu: "Sí". La Llei de memòria democràtica preveu que, en cas d'incompliment, el patronat de fundacions pot portar la petició d'extinció a un jutge, que és qui acaba decidint.

En una entrevista a Ser Canàries, el ministre ha deixat clar que malgrat que la Fundació Francisco Franco va canviar els seus estatuts per provar de driblar la Llei de memòria democràtica, l'executiu utilitzarà les vies de què disposa per forçar-ne l'extinció.

"No és una competència directa del Ministeri de Memòria Democràtica", ha admès Torres, però "hem tingut reunions amb el ministeri de Cultura" i el protectorat de fundacions "depèn d'ell".

Amb tot, fonts del Ministeri destaquen que el ministre no ha assenyalat cap pas nou respecte a aquesta qüestió, que el govern espanyol té sobre la taula des de fa anys i que haurà de passar per la taula del Consell de Ministres.

Segons aquestes fonts, Ángel Víctor Torres simplement ha reaccionat a una informació d'OkDiario que apuntava que el govern espanyol havia desistit d'il·legalitzar la fundació Franco.

Segons el ministre, no serà una il·legalització, sinó una extinció de la Fundació.

La disposició addicional cinquena de la llei estableix que es poden extingir fundacions quan aquestes "no persegueixin finalitats d'interès general o facin activitats contràries a aquest interès general".

En aquest sentit, la llei considera "contrària a l'interès general l'apologia del franquisme, l'enaltiment del cop d'Estat i de la dictadura o dels seus dirigents amb menyspreu i humiliació a la dignitat de les víctimes del cop d'estat, de la guerra o del franquisme".

En aquests casos, segons la llei, el protectorat de fundacions pot instar judicialment l'extinció de la fundació, i els jutges poden acordar la suspensió provisional de les activitats de la fundació fins que es dicti sentència, i adoptar mesures cautelars per garantir l'eficàcia d'aquesta suspensió d'activitats.