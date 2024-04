El contenciós administratiu tomba el recurs de Cs contra la candidatura de Puigdemont per al 12-M

El tribunal Contenciós Administratiu ha tombat aquest dimecres al vespre el recurs presentat per Ciutadans (Cs) al matí contra la candidatura de Carles Puigdemont per a les eleccions al Parlament del 12 de maig. Cs recorria la decisió de la Junta Electoral Provincial de Barcelona d'avalar la candidatura del cap de llista de Junts, i ara el Contenciós Administratiu rebutja el recurs per considerar que aquella decisió és "ajustada a dret". El candidat de Cs, Carlos Carrizosa, declarava aquest matí als mitjans que el padró de Puigdemont "no respon a la realitat" perquè no viu a Catalunya, una opinió que no ha servit perquè el Contenciós Administratiu atengués la petició de la formació taronja.

El Ministeri Fiscal interessava la desestimació del recurs en considerar que Cs no havia aportat cap element del que pugui inferir-se l'incompliment del requisit d'inscripció al cens electoral vigent del candidat Puigdemont, després que la Junta Electoral Provincial hagi considerat que es compleixen els requisits establerts.

"Si tots els candidats hem de complir determinats requisits legals, Puigdemont no pot estar per sobre les lleis. Demanem que tots els candidats estiguem en igualtat de condicions", insistia el líder de Cs, que calculava que el recurs es resoldria en dos dies, més del doble del temps que finalment ha necessitat el jutge.