Les reaccions a la carta de Pedro Sánchez: “Tota la força, president”

El president del Govern, Pedro Sánchez, s'ha dirigit a la ciutadania a través d'una carta amb la qual anuncia, arran de la recerca judicial a la seva esposa, Begoña Gómez, que dilluns que ve decidirà "si haig de continuar al capdavant del Govern o renunciar a aquest alt honor" i convocar eleccions anticipades. Mentrestant, Sánchez cancel·larà la seva agenda pública. Recollim les reaccions de les principals forçes polítiques:

Illa i la cúpula del PSOE tanquen files amb Sánchez: “Tota la força, president”

El líder del PSC, Salvador Illa, i bona part de la cúpula del PSOE, així com diversos membres del govern espanyol, han tancat files amb Pedro Sánchez després de la carta. “Tots els socialistes catalans estem amb tu. Tota la força, president”, ha afirmat Illa a ‘X’. També els ministres Luis Planas (Agricultura), Pilar Alegría (Educació), Elma Saiz (Seguretat Social) o Teresa Ribera (Transició Ecològica) han escrit públicament mostrant el seu suport al secretari general del PSOE. “Ets un gran president. Begonya i tu, sou grans persones. Una forta abraçada”, ha escrit Planas.

Gabriel Rufián: "Abans trencats que doblegats"

Gabriel Rufián: "La 1a és que els qui van assetjar durant mesos a Irene Montero enfront dels seus fills, que els qui van matar políticament a Mónica Oltra amb una mentida i que els qui et van convèncer que potser estava bé ficar a la gent en la presó per un referèndum ara van per un PSOE que moltes vegades va mirar cap a un altre costat quan passava.I la 2a és que malgrat tot això avui només cal secundar i aguantar.Abans trencats que doblegats."

Rovira empatitza amb el "dolor" de Sánchez però li retreu que ella va haver de marxar a l'exili

Marta Rovira ha assegurat en una entrada a la xarxa social X que empatitza amb el "dolor" del president del govern espanyol. Amb tot, la secretària general d'ERC ha fet una pregunta a Sánchez: "El dia que t'acusin d'haver utilitzat la violència per defensar la democràcia, de terrorisme per defensar la justícia i els drets humans… i hagis d'agafar quatre coses, acomiadar-te de la família i trobar un lloc des d'on poder seguir defensant les teves idees, i que vagin passant el anys, què faràs?". Rovira ha acabat la intervenció a X amb una afirmació: "Només hi ha una manera de lluitar contra l'extrema dreta: plantar cara i no parar".

Vox acusa a Sánchez de "victimitzar-se" amb la seva carta

Vox ha acusat el president del Govern, Pedro Sánchez, de "victimitzar-se" per a "tapar l'embolic de corrupció que inunda el seu mandat" després de la publicació de la carta, reclamant al mateix temps que dimiteixi i després, "si vol", reflexioni. Fonts del partit de Santiago Abascal han assenyalat que la missiva es tracta de "una nova victimització" i "una nova interpretació del president del Govern", el mateix "que ha comès la major corrupció política: comprar la seva investidura amnistiant a criminals". Segons Vox, Pedro Sánchez "ara intenta victimitzar-se per a tapar l'embolic de corrupció que inunda el seu mandat". "Des de les maletes de Delcy fins a les mediacions de la senyora (Begoña) Gómez", ha subratllat. "Si vol reflexionar, que ho faci, però després de dimitir", han resolt les fonts.

Fernández (PPC): "Sánchez pretén fer-nos pena i, efectivament, fa pena"

Alejandro Fernández, cap de llista del Partit Popular de Catalunya (PPC) a les eleccions del 12 de maig al Parlament, ha afirmat a través de la xarxa social X que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, "pretén fer-nos pena" amb l'anunci. "I, efectivament, fa pena", afegeix el popular en un lacònic escrit. El president del govern espanyol ha anunciat aquest dimecres a la tarda per sorpresa que suspèn l'agenda per reflexionar sobre si ha de continuar o no al capdavant del govern espanyol. D'aquí a cinc dies oferirà una compareixença per comunicar la decisió.