El govern argentí reitera que no es comunicarà amb Sánchez i insta el president espanyol a disculpar-se en públic

El portaveu del govern argentí, Manuel Adorni, ha reiterat aquest dilluns que no es comunicarà amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, arran de les declaracions del president Javier Milei acusant de "corrupta" la dona del dirigent socialista. De fet, el govern argentí ha instat el líder del PSOE a demanar disculpes públicament per la seva reacció -Madrid també ha exigit disculpes públiques a Milei- perquè considera que seria "el més raonable". En qualsevol cas, Buenos Aires descarta que existeixi una crisi diplomàtica entre països. "Les relacions entre pobles estan molt per sobre les diferències que hi puguin haver entre dues persones, fins i tot si són presidents de dues nacions", ha assenyalat Adorni en una compareixença.

En la mateixa intervenció, però, el portaveu del govern argentí ha acusat Sánchez de voler tapar les acusacions que pesen sobre la seva esposa, Begoña Gómez, amb el període de reflexió i el discurs que va pronunciar a finals d'aquest darrer mes d'abril.