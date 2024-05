Mónica García presenta candidatura per formar part del Consell Executiu de l’OMS

La ministra de Sanitat, Mónica García, ha presentat la seva candidatura per formar part del Consell Executiu de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), òrgan de governança de l’organisme internacional. Segons ha informat el Ministeri en un comunicat, en cas de prosperar seria la primera vegada que Espanya és al Consell Executiu des de l’any 2005. Això permetria, ha dit García, que Espanya tingui un paper rellevant “que fins ara no havia tingut” en un organisme amb el qual després de la pandèmia encara hi ha més relació, per la forma de concretar les polítiques públiques i entendre la salut com una política global.

"Estem orgullosos de poder presentar aquesta candidatura”, ha dit la ministra, que ha defensat que el fet que Espanya hi fos possibilitaria mirar la salut des d’un pla “més global” i fer “incidència política” en els determinants socials de la salut, el canvi climàtic o la salut mental.

La ministra ha assegurat que el Sistema Nacional de Salut és un referent i ha apostat per exportar el model i la visió de com ha de ser, així com també aprendre d’altres països. La candidatura presentada per García es refereix a un lloc del Grup B del comitè regional europeu de l’OMS.

Segons detalla el Ministeri, el Consell Executiu de l’OMS està integrat per 34 membres “tècnicament qualificats en l’àmbit de la salut”. Els membres s’escullen per un mandat de tres anys i la principal funció és donar efecte a les decisions i polítiques de l’Assemblea de la Salut.