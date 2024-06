El Fiscal General assumeix l'autoria de la nota de premsa que desmentia informació falsa en el cas de la parella d'Ayuso

El Fiscal General de l'Estat, Álvaro García-Ortiz, ha presentat un escrit al Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) on assumeix la responsabilitat per la publicació d'una nota de premsa de la Fiscalia que desmentia una informació falsa difosa pel cap de gabinet de la presidenta de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, sobre una oferta inexistent d'acord del fiscal a la parella d'Isabel Díaz Ayuso, Alberto González. El TSJM va obrir una investigació contra els fiscals del cas la publicació de la nota amb dades reservades de la parella d'Ayuso.

Fins ara, el jutge Francisco José Goyena ja havia rebutjat el recurs de la Fiscalia contra l'obertura d'una causa per revelació de secrets, i havia amenaçat fins i tot amb ordenar a la policia judicial que es personés a la seu de la Fiscalia per buscar documentació sobre l'autoria de la nota de premsa.

Les diligències es dirigien contra el fiscal que va presentar la querella per frau fiscal i falsificació contra la parella d'Ayuso, Julián Soto, i contra la seva cap provincial, la fiscal Pilar Rodríguez, a qui assenyalava com a autors de la difusió de dades de l'investigat en aquell cas.

Ara, el Fiscal General de l'Estat ha presentat un escrit davant el TSJM en què assumeix la responsabilitat de la nota de premsa que desmentia informacions falses sobre el cas de la parella d'Ayuso, però on recorda que aquest tribunal no té competència per investigar els fets.

De fet, García Ortiz recorda que ell ja va assumir la responsabilitat de l'escrit en un acte institucional el passat 15 d'abril per tancar especulacions sobre l'autoria de la nota.

En tot cas, el Fiscal recorda que va ordenar la difusió de la nota de premsa "per posar punt final a una bola i emparar" el fiscal del cas, i per "complir amb l'obligació de la Fiscalia d'oferir informació verídica a la ciutadania".

A més, recorda que la nota no incorporava cap informació que no s'hagués publicat prèviament a diversos mitjans, en alguns casos citant fonts pròximes a la parella d'Ayuso.