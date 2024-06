Feijóo diu que l'elecció de Rull al Parlament és un desafiament al TC que el PSOE ja no impedeix

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat aquest dimarts que l'elecció de l'exconseller Josep Rull com a president del Parlament de Catalunya és un "desafiament" al Tribunal Constitucional (TC) que el PSOE ja no impedeix, com sí que feia anys enrere. "Sánchez s'ha passat un mes dient que havia tornat la convivència a Catalunya, però ahir, els que deien 'ho tornarem a fer', ho van tornar a fer", ha assegurat en un discurs davant la plana major del partit a la seu dels populars al carrer Gènova. Segons Feijóo, el reagrupament de Junts, ERC i la CUP a la cambra catalana demostra que l'independentisme té cada cop menys al·licients per sostenir Sánchez, i el pot fer caure en qualsevol moment provocant unes noves eleccions.

"Quan hi haurà eleccions? No depèn de nosaltres, per més que creiem que a aquesta legislatura li sobren dies", ha admès Feijóo. De fet, ha dit que aquest pas es produirà "quan l'independentisme vulgui". "El mantindran mentre els sigui útil pels seus interessos, però després de la publicació de l'amnistia, i vist el que va passar ahir a Catalunya, cada vegada els resulta més inútil", ha reblat.

Feijóo s'ha referit així a l'elecció ahir de l'exconseller Rull com a president del Parlament gràcies als vots de Junts, ERC i la CUP. El PP i Vox, per la seva part, van anunciar la seva intenció d'impugnar la votació davant del Tribunal Constitucional, perquè la mesa d'edat va acceptar els vots delegats de Carles Puigdemont i Lluís Puig, pas que no va secundar el PSC.

Més enllà de la intervenció de Feijóo, la reunió del Comitè Executiu Nacional del PP d'aquest dimarts ha servit perquè els diversos presidents autonòmics analitzessin els resultats collits pel partit a les eleccions del 9-J. Tot i això, la jornada ha estat marcada políticament per la publicació al BOE de la llei d'amnistia i l'inici dels tràmits per la seva aplicació. En referència als possibles recursos a la llei davant el TC, fonts de Gènova indiquen que no tenen pressa en anar al Constitucional, i aposten per cedir, per ara, el protagonisme als recursos dels governs autonòmics del PP.

De fet, des de la direcció que encapçala Alberto Núñez Feijóo recorden que hi ha fins a tres mesos de marge per anar al Constitucional, de manera que deixaran que les parts afectades es manifestin i facin els seus moviments. Així mateix, confirmen que no hi ha per ara una estratègia per coordinar terminis i ressalten que el combat jurídic contra l'amnistia es donarà a diversos nivells, també a escala europea.

El passat 30 de maig, mentre al Congrés es feia el darrer debat de la llei d'amnistia, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va anunciar que presentaria un recurs d'inconstitucionalitat contra la llei de la mà de les comunitats governades pels populars. A aquesta ofensiva s'hi va sumar també el president de Castella la Manxa, el socialista Emiliano García-Page, molt crític amb la norma i amb l'acostament del PSOE als partits independentistes.