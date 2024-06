El ministre Bolaños, operat d'urgència d'apendicitis

El ministre de la Presidència i Justícia, Félix Bolaños, va ingressar aquest dilluns a la tarda a l'Hospital Ramón i Cajal de Madrid, on se li va diagnosticar una apendicitis de la qual ha sigut operat d'urgència aquesta matinada. Segons apunten fonts de l'executiu, el dirigent socialista es recupera "favorablement" de la intervenció, tot i que ha hagut de suspendre l'agenda prevista per avui i no la recuperarà fins que rebi l'alta mèdica.

Bolaños, que ha volgut agrair el tracte i atenció rebuda pels professionals de la sanitat pública, ha sigut operat un dia marcat per la publicació de la llei d'amnistia al BOE, darrer pas que faltava per l'aplicació de la norma.