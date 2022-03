El Tribunal Suprem del Regne Unit ha rebutjat el recurs del periodista Julian Assange contra l'extradició als Estats Units d'Amèrica, on se'l reclama per haver filtrat milers de documents secrets de l'administració nord-americana el 2010 i el 2011 a través de la plataforma Wikileaks. Segons el tribunal, la sol·licitud d'Assange no plantejava "un punt de dret discutible". Ara, el cas torna a mans del govern de Boris Johnson, concretament al Ministeri de l'Interior del Regne Unit.

Assange s'enfronta a una acusació de 18 càrrecs del govern dels Estats Units, que l'acusa de conspirar per piratejar bases de dades militars nord-americanes per adquirir informació secreta sensible relacionada amb les guerres de l'Afganistan i l'Iraq. Els documents de Wikileaks van revelar com l'exèrcit nord-americà havia mort centenars de civils en incidents no denunciats durant la guerra de l'Afganistan, mentre que els fitxers filtrats de la guerra de l'Iraq van mostrar que 66.000 civils havien estat assassinats, i presoners torturats per les forces iraquianes.