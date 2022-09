El funeral de la reina Elisabet II, que va morir dijous, tindrà lloc el proper dilluns 19 de setembre a Londres. Segons ha informat la Família Reial britànica, el taüt de la monarca passarà primer pel palau de Holyrood, a Edimburg, diumenge. Dilluns, serà traslladat en processó a la catedral de sant Gil, a la mateixa capital escocesa, on s'hi celebrarà una missa. El dia següent, dimarts 13, el fèretre viatjarà en una nau de les forces aèries britàniques fins a Londres.

Un cop allà, el cadàver de la reina anirà al palau de Buckingham, on hi serà fins dimecres, quan serà traslladat al palau de Westminster, on hi ha el Parlament, també en processó. Dilluns 19 el fèretre anirà fins a l'abadia de Westminster, on tindrà lloc el funeral, i a Windsor, concretament a la capella de sant Jordi.