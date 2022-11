Els demòcrates mantindran el control del Senat als Estats Units després de guanyar l'escó de Nevada i aconseguir els 50 senadors necessaris per conservar el poder a la cambra alta (els republicans en tenen 49). La segona volta del 6 de desembre a Geòrgia només decidirà si els demòcrates amplien el seu avantatge (51 a 49) perquè en cas d'empat a 50 decidiria el vot de qualitat de la vicepresidenta demòcrata, Kamala Harris. Finalment, i després de diversos dies d'escrutini intens a l'estat de Nevada, la demòcrata Catherine Cortez Masto s'ha imposat al republicà Adam Laxalt aconseguint un 48,8% dels vots, gràcies sobretot al sufragi per correu. Queda encara per decidir quin partit obtindrà la majoria dels escons a la Cambra de Representants.

Això sí, les eleccions de mig mandat als Estats Units –en què es renova un terç del Senat i tota la Cambra de Representants- no han estat el "tsunami vermell" del Partit Republicà que pronosticaven molts sondejos. El líder del grup parlamentari demòcrata al Senat, Chuck Schumer, ha celebrat aquest 50è senador i el manteniment del control a la cambra alta dels Estats Units. "El poble estatunidenc ha rebutjat la direcció antidemocràtica, autoritària, desagradable i divisiva que els republicans volien emprendre en el nostre país", ha comentat Schumer. "Espero seguir treballant per aconseguir resultats significatius per al poble dels Estats Units", ha reblat el líder demòcrata al Senat.