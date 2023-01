El Departament de Justícia dels Estats Units investiga l'aparició d'una sèrie de documents classificats en les oficines de Joe Biden. Els arxius s'han localitzat al Penn Biden Center for Diplomacy and Engagement, un espai que el president va fundar després de la seva etapa com a vicepresident de Barack Obama (2009-2017).

El cas, encara que segons mitjans estatunidencs guarda poques similituds, recorda al que va portar a l'FBI a registrar la residència de l'expresident Donald Trump (2017-2021) a Mar-a-Lago (Florida) l'agost passat. En un comunicat, la Casa Blanca ha assegurat que està cooperant amb la recerca, que desenvolupa l'oficina de Justícia al costat dels Arxius Nacionals, encarregats de salvaguardar tots els documents classificats de les presidències estatunidenques. "La Casa Blanca està cooperant amb els Arxius Nacionals i el Departament de Justícia respecte al descobriment del que semblen ser registres de l'administració d'Obama i Biden, inclosos un petit conjunt de documents marcats com a classificats", ha dit el conseller especial de Biden, Richard Sauber. Segons The Washington Post, que cita fonts anònimes, l'FBI també es troba involucrat en la recerca dels deu documents trobats en l'oficina, que Biden va usar regularment entre 2017 i el llançament de la seva campanya presidencial el 2020. Els arxius van ser trobats i lliurats a les autoritats pels propis advocats de Biden, a diferència del que va passar a Mar-a-Lago, on va ser necessària la intervenció del Departament de Justícia per a recuperar els papers.