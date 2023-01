Un tribunal de l'Iran ha condemnat una parella de joves de 21 i 22 anys a deu anys i mig de presó per publicar a xarxes socials un vídeo ballant a la plaça Azadi -plaça de la Llibertat-, al centre de Teheran. Ella no duia vel.

La Secció 15 del Tribunal Revolucionari de Teheran considera que Amir Ahmadi i la seva parella, Astiaj Haghighi, són culpables dels delictes de "foment de la corrupció" i "conspiració contra la seguretat nacional i per difondre propaganda" contra la República Islàmica, segons recull el portal de notícies iranià a l'exili IranWire.

La sentència, amb data del 29 de gener, prohibeix a més als acusats tenir activitat a internet i sortir de l'Iran durant dos anys després que compleixin les condemnes.

Les dones tenen prohibit ballar al carrer i el cas encara és més greu pel fet de fer-ho amb un home, encara que sigui, com en aquest cas, el seu promès.

Colpejats

Tots dos van ser detinguts l'1 de novembre per agents de paisà que els van colpejar i els van traslladar a la Secció 209 del Ministeri d'Intel·ligència, segons mitjans iranians crítics.

Cap dels dos va tenir assistència d'advocat durant el judici, com els correspon per dret, i la petició de llibertat sota fiança va ser rebutjada. Les famílies de tots dos haurien estat pressionades per les autoritats perquè no parlessin del cas.

Més de 500 persones han mort i 18.000 han estat detingudes a l'última onada de protestes, iniciada al setembre a arrel de la mort de la kurd-iraniana Mahsa Amini després de ser detinguda per suposadament portar malament el vel islàmic.

Una vintena de manifestants han estat condemnades a pena de mort des de l'inici de les protestes i quatre ja han estat executats.