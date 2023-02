L'Equip Internacional Conjunt que investiga l'abatiment del vol MH17 apunta que hi ha "forts indicis" que el president rus, Vladímir Putin, va autoritzar l'enviament del míssil que va abatre l'any 2014 l'avió MH17 quan volava a l'est d'Ucraïna. L'avió, que havia sortit d'Amsterdam i es dirigia a Kuala Lumpur, va ser abatut per un míssil de fabricació russa, tot provocant la mort de gairebé 300 persones. Malgrat apuntar que Putin va autoritzar l'enviament del míssil, el grup que investiga els fets assenyala que no hi ha evidències que Putin ordenés l'abatiment de l'aeronau.

Segons ha apuntat l'Equip Internacional Conjunt, han reunit proves sobre les persones involucrades en l'abatiment de l'avió, però no suficients com per presentar noves demandes. Un tribunal dels Països Baixos va condemnar al novembre dos russos i un ucraïnès pels fets i va absoldre un quart sospitós.