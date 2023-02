L’espanyola Ana Baneira Suárez, de 24 anys, presonera a l’Iran des de principis de novembre, va ser alliberada aquest dissabte per les autoritats iranianes i està volant ja per tornar a Espanya, han informat fonts del Ministeri d’Exteriors. Baneira, membre d’una ONG de defensa dels drets humans, va ser detinguda a principis de novembre suposadament per participar en les protestes ocorregudes després de la mort de Mahsa Amini, la jove detinguda per portar mal col·locat el vel.

Segons Exteriors, Baneira vola ja per tornar a Espanya, via Dubai. Està previst que aterri a Madrid a primera hora de la tarda. L’activista ja ha parlat amb el ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, a qui ha assegurat que es troba en bon estat i ha expressat la seva alegria per tornar a casa i el seu agraïment per les gestions fetes pel ministeri per a l’alliberament. Santiago Sánchez continua detingut Al llarg d’aquests mesos, el ministre ha conversat telefònicament amb el seu homòleg en diverses ocasions per sol·licitar-li l’alliberament, tant de Baneira com de l’altre espanyol pres també a l’Iran, Santiago Sánchez, des de finals d’octubre. Exteriors ha confirmat que continua fent gestions per a l’alliberament de Sánchez. Sánchez, que viatjava a peu cap a Qatar amb motiu del Mundial de Futbol, va ser detingut a l’octubre a la ciutat kurda de Saqqez (l’Iran) després de visitar i fotografiar la tomba de Mahsa Amini, la mort de la qual va originar fortes protestes al país i gran part del món. Les autoritats iranianes van respondre a les protestes amb una forta repressió policial que ha provocat gairebé 500 morts i prop de 20.000 detinguts en les manifestacions per tot el país per les quals centenars de manifestants han sigut condemnats a penes de presó i 17 a morir a la forca, quatre dels quals ja han sigut executats.