La Missió d'Observació Electoral de la Unió Europea a Nigèria ha advertit de la falta de transparència en els comicis presidencials celebrats aquest cap de setmana, i ha culpat d'això a la Comissió Nacional Electoral Independent de Nigèria (CNEI) en un informe preliminar presentat aquest dilluns.

El cap del grup d'observadors internacionals, Barry Andrews, ha citat entre les raons una falta de seguretat en els col·legis electorals, així com l'escassetat de nous bitllets de naira i de combustible, segons ha assegurat en roda de premsa.

També ha afegit que la confiança en la CNEI s'ha reduït a causa dels retards en els processos electorals, així com per la falta d'informació en l'accés als resultats del portal de resultats del que disposa.

"Les llibertats fonamentals de reunió i moviment van ser respectades en gran part, tot i que aquesta darrera va ser impedida en part per la falta de planificació, la inseguretat i la contínua escassetat de bitllets de naira i combustible. Un abús del càrrec perpetrat per diversos agents polítics també va impedir la igualtat de condicions, i hi ha acusacions de compra de vots", resa l'informe preliminar, segons ha recollit el portal de notícies 'Vanguard'.

"Els mitjans van proporcionar un extens nivell d'informació sobre les tres candidatures principals, però la desinformació va interferir amb els drets dels votants de prendre decisions informades en el dia de la votació", continua l'escrit.

La confiança dipositada en la CNEI, han assegurat els observadors de la UE, ha disminuït per tots aquests motius. També han celebrat la introducció del nou Sistema Bimodal d'Acreditació de Votants (BVAS), encara que de nou han criticat la falta de preparació prèvia del personal a càrrec seu, així com la falta d'informació a la resta de la població sobre els nous sistemes tecnològics que s'usarien, deixant espai per a l'especulació i la desinformació.