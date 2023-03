Només el 32,7% dels escons dels parlaments de la Unió Europea estan ocupats per dones. Segons apunta l'Eurostat amb dades recollides de la Unió Interparlamentària, la xifra és superior a la mitjana mundial, que situa en el 26,4% la presència de dones en els parlaments, però està encara lluny de la paritat. Suècia és el país comunitari amb més presència de dones als parlaments amb el 46,4%, seguit de Finlàndia i Dinamarca amb el 45,5% i 43,6% respectivament. A Espanya, el 42,4% dels escons estan ocupats per dones. Només hi ha tres parlaments al món en què seuen més dones que homes. Són els de Ruanda (61,3%), Cuba (53,4%) i Nicaragua (51,7%).

A Mèxic i els Emirats Àrabs hi ha paritat a les cambres, mentre als parlaments de Papua Nova Guinea, Vanuatu i Iemen no hi ha cap dona.