El Vaticà ha confirmat que el papa Francesc estarà ingressat alguns dies per infecció respiratòria, després que hagi transcendit que a primera hora de la tarda ha ingressat a l'hospital Gemelli. Fonts de la institució sanitària han explicat que el pontífex també patia problemes cardíacs. Segons 'Corriere della sera', el Papa, que ha arribat a l'hospital en ambulància, ha començat a sentir dolor al pit després de l'audiència general celebrada a la plaça de Sant Pere del Vaticà, quan ja es trobava a la residència de la Casa Santa Marta. El seu infermer personal li ha aconsellat que per prudència anés a l'hospital. La dolència que presenta es considera "no preocupant", però s'han cancel·lat les audiències de dijous i divendres.

Ara com ara, l'agenda de Setmana Santa del Papa està en qüestió.