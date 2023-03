L'expresident dels Estats Units , Donald Trump, ha estat imputat amb càrrecs penals per un gran jurat a Nova York pels pagaments que va fer abans de les eleccions presidencials del 2016 per silenciar les al·legacions d'una relació sexual de l'estrella porno Stormy Daniels. L'empresari immobiliari s'ha convertit així en el primer mandatari del país, després de passar pel Despatx Oval o en actiu , que enfronta càrrecs penals a la història.

"L' advocat de Trump ha estat contactat per coordinar el lliurament a l'oficina del fiscal de districte de Manhattan per comparèixer per una imputació del Tribunal Suprem que segueix segellada ", ha confirmat un portaveu d'aquesta fiscalia que dirigeix el demòcrata Alvin Bragg , hores després que els mitjans avancessin la decisió del gran jurat.

Com ha estat habitual en tota la carrera política de Trump, la seva imputació fica els Estats Units en terreny desconegut i augura un aprofundiment en les divisions en un país ja radicalment polaritzat . I no només per aquest factor històric, sinó perquè el republicà també és des del novembre candidat oficial per buscar la nominació presidencial del seu partit per al 2024. I les aigües polítiques s'han posat tempestuoses. Un cop més amb Trump.

LA REACCIÓ DE TRUMP

L' expresident ha rebut la notícia a Mar-a-Lago, a Florida, des d'on ha emès un comunicat en què ha assegurat que "això és persecució política i interferència electoral al nivell més alt de la història". En el missatge Trump assegura que els demòcrates "han fet el que és impensable", es defineix com "la persona més innocent de la història " i afirma que el que anomena com una "caça de bruixes es tornarà contra Joe Biden de forma contundent" .

Trump també ha tornat a atacar Bragg, un fiscal negre a qui en les últimes setmanes ha insultat deshumanitzant-lo com un " animal " i ha repetit una acusació que va ser "elegit i finançat per George Soros". Fa uns dies va penjar també a Truth Social un article amb una imatge de Bragg de banda i amb ell amb un bat de beisbol a l'altra.

En un altre missatge a Truth després d'aquest comunicat inicial, Trump ha escrit en les majúscules que són crits: "EUA és ara una nació del tercer món , una nació de debò seriós. Tan trist!". I en un més ha denunciat: “saben que no puc tenir un judici just a Nova York” .

LLIURAMENT DIMARTS

Bragg volia que Trump s'entregués aquest mateix divendres , però els advocats de Trump han rebutjat fer-ho argumentant que el Servei Secret que protegeix l'expresident necessita més temps per preparar-se segons ha reportat 'Politico' amb una font i ha confirmat Joe Tacopina, un dels lletrats de Trump. I una altra de les advocades que el representa, Susan Necheles, ha estimat que el lliurament i el processament tindran lloc dimarts , encara que la data podria variar i Tacopina ha declarat a Fox que no està tancada. 'The Washington Post', no obstant, afirma també amb una font anònima que es lliurarà i apareixerà davant del tribunal dimarts a les 14.15 hores .

En aquest procés ha de ser fitxat i fotografiat i se li llegiran els drets. Hi ha dubtes que sigui emmanillat o forçat a realitzar el tradicional " passeig " de detinguts davant les càmeres. I després es produirà la primera compareixença davant del jutge, quan possiblement es coneixeran públicament els càrrecs, encara que també es podrien filtrar abans. De fet, CNN ja ha informat citant dues fonts anònimes que inclouen més de 30 càrrecs per frau empresarial, i 'The New York Times' també ha parlat de més de dues dotzenes de càrrecs.

Juan Merchan , el mateix jutge que va supervisar el judici en què l' Organització Trump va ser al desembre condemnada per frau fiscal, presidirà la vista la setmana que ve segons ha informat NBC. Al gener, aquest magistrat va imposar una multa d'1,6 milions de dòlars a l'empresa de Trump, que no estava personalment imputat en el cas penal, que també va plantejar la fiscalia dirigida per Bragg.

EL COR DEL CAS

Al centre del cas que ha portat a la històrica imputació hi ha els pagaments a Daniels. Tot i que els va realitzar Michael Cohen, llavors advocat personal de Trump, després al lletrat se li van reemborsar els 130.000 dòlars. I per fer els pagaments i el reemborsament suposadament es van falsificar documents.

'The Wall Street Journal' havia revelat a més hores abans de la imputació aquest dijous que la fiscalia també ha estat presentant davant del gran jurat que ha treballat des del gener proves i interrogant testimonis sobre un altre pagament de 150.000 dòlars que també va gestionar Trump abans de les presidencials del 2016 per silenciar Karen McDougal, una exmodel de Playboy que assegura que va mantenir relacions sexuals durant 10 mesos amb Trump també el 2006.

La falsificació és només un delicte lleu però si es combina amb una possible violació de lleis de finançament de campanya elevaria la gravetat del delicte, que podria comportar un càstig màxim de quatre anys de presó però que no implicaria necessàriament empresonament. I encara que només quan es coneguin els càrrecs se sabrà si és el camí legal que ha seguit Bragg, aquesta combinació de lleis nova que mai abans s'ha fet servir en un cas és una cosa que fa que alguns experts legals vegin el potencial de problemes per aconseguir una condemna . La credibilitat de Cohen, que va passar per la presó després de declarar-se culpable en dos casos penals federals i també es va declarar culpable de mentir al Congrés, i que hauria de ser un dels testimonis essencials per a Bragg, és un altre dels punts potencialment febles en el cas.

ALTRES CASOS

El de Nova York no és, de totes maneres, l'únic cas que enfronta Trump , ni potser el més greu. L'expresident també podria ser imputat a Geòrgia, on un gran jurat especial ha estudiat si ell i el seu equip van interferir a les presidencials del 2020 per intentar revertir en aquest estat els resultats legítims, que van donar la victòria a Joe Biden. Aquest gran jurat especial ja va fer les recomanacions d'imputacions a la fiscalia, que és la que ha de presentar els càrrecs, però els advocats de Trump han intentat que es paralitzi el procés.

A més, un fiscal especial designat pel Departament de Justícia, Jack Smith, estudia el maneig irregular de documents classificats que Trump va poder realitzar una vegada va abandonar la Casa Blanca, un cas en què l'FBI va arribar a fer un registre a la seva residència privada a Mar-a-Llac. Smith també porta a terme una investigació de l'assalt al Capitoli i el paper que va poder jugar Trump en aquella insurrecció (cosa pel que ja va ser sotmès a un judici polític, el seu segon 'impeachment'), del qual com en el primer va ser exonerat gràcies a els vots al Senat dels republicans).

Davant la justícia civil, l'empresari immobiliari també és a la diana d'un cas a Nova York sobre pràctiques potencialment fraudulentes de l'Organització Trump. I aquest mes arrenca també a Nova York el judici per la demanda civil per violació i difamació que va presentar contra la periodista Elizabeth Carroll.

TENSIÓ

Els tambors sobre una potencial imputació de Trump pels pagaments a Daniels feia 21 dies que sonaven , des que es va saber que Bragg havia convidat Trump a testificar davant el gran jurat que ha estat estudiant el cas i ha determinat els càrrecs (l'expresident va rebutjar aquesta invitació). Fa dues setmanes es va saber que forces de l'ordre es preparaven per a la possible presentació de càrrecs i el mateix Trump fa dos dissabtes va penjar un missatge a la seva xarxa social assegurant que seria detingut “dimarts” següent i cridant els seus seguidors a “protestar” i “recuperar la nació”. Tot i que es va inventar la data, la tensió es va disparar, especialment quan Trump va sumar als seus missatges públics paraules com "mort" i "destrucció" .

En els darrers dies va semblar que la decisió s'allunyava. L' equip de Trump s'havia relaxat davant de notícies que anticipaven que la feina del gran jurat entraria en un recés fins a finals d'abril. I el mateix Trump havia penjat dimecres un missatge lloant aquest gran jurat i assegurant que havien frenat els esforços del fiscal per imputar-lo.

La bomba ha caigut només unes hores després. I encara que les coses han estat pacífiques a Nova York aquest dijous a la tarda, tant davant dels jutjats com davant de la Torre Trump, el departament de policia de la ciutat va distribuir minuts després que es conegués la imputació un memoràndum en què es insta tots els agents , sense importar el rang, a estar en guàrdia divendres a partir de les set del matí i preparats per ser desplegats .

BATALLA POLÍTICA

El cas amenaça de tornar explosiva una batalla política que ja s?havia disparat. I nombrosos republicans, del president de la Cambra Baixa Kevin McCarthy al governador de Florida, Ron De Santis , s'han sumat a les acusacions de Trump que es tracta d'una persecució polititzada, assenyalant amb particular vitriol Bragg . Són missatges que han repetit aquest dijous després de la històrica decisió d'imputar-ho.

En el cas de DeSantis, que és vist com a principal rival potencial de Trump el 2024 i va ser criticat per altres republicans per mantenir un parell de dies de silenci quan van sortir les primeres notícies fa un parell de setmanes, aquest dijous ha afegit que Florida no hi assistiria en una potencial sol·licitud d'extradició de Trump des de Florida a Nova York en cas que es resistís al lliurament (resistència que no sembla probable).

L'expresident també havia fet servir ja abans de la imputació el cas per explotar-lo i treure rèdit polític, mobilitzar els seus seguidors i recaptar més fons . Un cop més, tornava a alimentar-se del seu moment sota els focus. I segons alguns estrategs i analistes, tota l'atenció podria beneficiar-lo almenys a curt termini en la lluita de primàries del Partit Republicà. De moment aquest dijous ell i la seva campanya ja han enviat correus demanant donacions i parlant de “el capítol més fosc de la història americana”.

La realitat és que Trump enfronta ara per ara una imputació sense precedents. I potser no és l'última. Però ja n'és una. Històrica.