El secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, ha confirmat que l'adhesió formal de Finlàndia a l'OTAN es produirà aquest dimarts. En la roda de premsa el dia abans que comenci la reunió de ministres d'Exteriors de l'aliança a Brussel·les, Stoltenberg ha anunciat que dimarts es conclourà el procés d'entrada de Finlàndia. L'aliança té previst escenificar l'adhesió del país en una cerimònia a la qual assistirà el seu president, Sauli Niinistö. En l'acte, s'alçarà la bandera del país a la seu de l'OTAN a Brussel·les. Finlàndia es convertirà així en l'aliat número 31.

Stoltenberg ha titllat "d'històrica" l'entrada de Finlàndia a l'OTAN, després que Turquia aixequés el veto a l'adhesió del país. En canvi, l'entrada de Suècia, que va fer la petició formal en el mateix moment, continua encallada per les reticències d'Ankara.

El secretari general de l'OTAN ha confiat poder fer avançar també l'adhesió d'Estocolm i ha insistit que es faran les trobades que calgui per desbloquejar la situació. "No se l'ha deixat sola", ha dit. "Confio que Suècia acabarà sent un dels membres. És una prioritat assegurar que passi", ha afegit el secretari general de l'aliança.