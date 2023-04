És impossible saber quantes vegades ha viatjat Donald Trump a Nova York, la seva ciutat natal, des de Palm Beach, la localitat de Florida on té la seva residència privada al seu club Mar-a-Lago. El més segur és que cap viatge de l’empresari immobiliari de 76 anys, expresident dels Estats Units i candidat a aconseguir la nominació republicana per a les presidencials del 2024, ha sigut com el d’aquest dilluns. Cap ha provocat tanta expectació, cap s’ha seguit amb tanta atenció, amb les càmeres retransmetent enlairament, aterratge o la comitiva per les carreteres novaiorqueses. I cap tindrà tantes conseqüències, profundes i imprevisibles, per al país. Perquè mai abans un ocupant del Despatx Oval ha sigut, com serà Trump aquest dimarts, imputat pel penal.

La ciutat, sense perdre el seu atrafegament habitual, està en suspens. Al voltant de la Torre Trump a la Cinquena Avinguda junt amb Central Park, i als voltants de l’edifici de tribunals al carrer Centre del ‘downtown’, la presència i el desplegament policial s’han reforçat visiblement, amb centenars d’agents desplegats i àrees ja tancades al pas amb tanques metàl·liques. Multitud de periodistes i càmeres s’aglutinen en dues zones, per les quals passegen curiosos turistes, un grapat de persones i personatges que recolzen l’expresident i, també, d’altres que es feliciten per la seva imputació.

«Una mica bogeria»

Una bona manera de resumir l’escena l’oferien Neill Moran i la seva dona Linda, dos turistes de Dublín, que en la seva primera visita a la ciutat («vibrant», «sorprenent»), s’havien acostat fins a la Torre Trump per si podien veure l’expresident. «És tot una mica bogeria», deien. Al costat d’ells hi havia el Leon, un jove novaiorquès que recolza Trump, que assegurava que «el que està passant és la definició del principi del feixisme».

Per allà passava també, cridant «empresonin-lo», el Jason, un home de gairebé metre noranta d’altura i que treballa en el sector financer. «Fa 15 anys vaig estar en una sala amb Trump en la qual feia comentaris degradants dels pits d’una de les ‘brokers’», relatava. «Potser aquest cas pels pagaments a Stormy Daniels sigui el més feble comparat amb els de la ingerència electoral a Geòrgia, el de maneig de documents classificats o el del seu paper en l’assalt al Capitoli, però almenys és la primera vegada que s’enfronta a conseqüències reals per les seves accions». «Això serveix a més per trencar la idea que un president no pot ser imputat», apuntava el seu amic Robert, advocat i com el Jason jueu, indignats tots dos pels missatges antisemites de Trump en el seu atac al fiscal demòcrata Alvin Bragg com a titella de George Soros.

Ni els Moran ni el Leon ni el Jason o el Robert tenien por que hi hagi esclats de violència a Nova York. I el cert és que a la ciutat es viu el moment amb calma, tot i que sigui tensa, i amb més de 35.000 agents uniformats preparats, tot i que com han explicat aquest dilluns en una compareixença davant la premsa l’alcalde, Eric Adams, i la comissionada de policia de Nova York, Keechant Sewell, «no hi ha cap amenaça creïble» detectada.

El que sí que hi ha convocada ja per a les 10.30 del matí d’aquest dimarts davant el tribunal on serà imputat Trump és una manifestació del Club de Joves Republicans de Nova York a què s’afegirà la congressista radical de Geòrgia Marjorie Taylor Greene. I l’alcalde Adams ha tingut paraules per als manifestants, i per a ella.

«Tot i que hi pot haver alguns agitadors pensant a venir a la ciutat, el missatge és clar i simple: controleu-vos. És la nostra casa, no una ciutat per a la vostra ràbia fora de lloc», ha dit. «Tot i que no tenim amenaces específiques, gent com Marjorie Taylor Greene, que és coneguda per propagar desinformació i discurs d’odi, ha dit que ve a la ciutat. Mentre sigui aquí, mantingui el seu millor comportament», ha afegit també el primer regidor. «No permetrem violència o vandalisme de cap tipus. Si algú participa en qualsevol acte de violència, serà arrestat i retrà comptes, sense importar qui sigui».

La històrica jornada

La històrica jornada de dimarts arrencarà amb el trasllat de Trump des de la Torre a la Cinquena Avinguda fins al downtown. Concretament, la seva comitiva, per a la seguretat del qual es tancaran carrers, té previst arribar cap a dos quarts de dues del migdia a l’1 de Hogan Place, on es troba l’oficina de la fiscalia del districte de Manhattan que actualment dirigeix Bragg, l’home que ha convençut un gran jurat per imputar amb càrrecs penals Trump.

Una vegada que Trump s’entregui allà, s’iniciarà un procés que inclourà que sigui fitxat. Ha quedat en l’aire la possibilitat que sigui fotografiat i els seus advocats descarten que sigui emmanillat. I d’allà serà traslladat a la sala a la planta 15 en la qual, en una vista presidida pel jutge Manuel Merchan, serà imputat. En aquell moment es coneixeran els càrrecs, que segons han informat els mitjans durant els últims són més de 30 per frau empresarial i almenys un per un delicte greu.

Tot i que diversos mitjans havien sol·licitat al magistrat que permeti la presència de càmeres, els advocats de Trump s’hi han oposat, argumentant que «crearia un ambient de circ en la vista i preocupacions de seguretat úniques i és inconsistent amb la presumpció d’innocència». El magistrat va informar que anunciaria una decisió aquest mateix dilluns a la nit, que no havia arribat a l’hora d’escriure aquestes línies.

Aquests advocats de Trump, un equip al capdavant del qual s’acaba de posar l’últim fitxatge de l’expresident, Todd Blanche, que ja va defensar Paul Manafort, han anunciat, ja que es declararà innocent. I a continuació, s’espera que torni per passadissos interns fins a l’oficina del fiscal, des d’on sortirà de nou la seva comitiva. En principi anirà directament a l’aeroport per tornar a Florida. I farà declaracions a les 20.15 hores de la tarda a Mar-a-Lago.

Novetats en un altre cas

La imputació d’aquell dimarts inicia un procés legal que pot complicar-se molt més per a Trump, subjecte d’altres investigacions. I tant ‘The Washington Post’ com Fox News han informat aquest dilluns que en una d’aquestes, la federal pel maneig irregular de documents classificats i l’obstrucció a la justícia en aquestes indagacions, hi pot haver novetats perjudicials per a ell. Segons Fox múltiples agents del servei secret han sigut citats per testificar aquest divendres davant gran jurat. I el ‘Post’ assegura que l’equip que dirigeix el fiscal especial Jack Smith ha obtingut més proves que Trump va obstruir la investigació després de rebre citació per entregar més documents. Segons el rotatiu, gràcies a testimonis, imatges de les càmeres de seguretat i altres proves, han comprovat que caixes de documents es van moure fins i tot després de rebre citacions per entregar-les i que l’expresident personalment va examinar aquestes caixes.