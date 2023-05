Multitud de cantants, esportistes, models, actors, celebritats i dissenyadors de moda, van desfilar aquest dilluns per la Met Gala de Nova York amb una inusual aposta comuna per l'elegància, elogis per a la icona de la moda Karl Lagerfeld -mort el febrer de fa quatre anys- i multitud de picades d'ullet al seu llegat.

La cita, una de les festes més exclusives dels Estats Units i que marca l'inici de la temporada de moda, dictava enguany un codi de vestir molt clar respecte a les últimes edicions: calia fer un homenatge al dissenyador alemany que durant dècades, i fins als seus últims dies, va ser l'ànima creativa de la marca d'alta costura Chanel, però també de Fendi i Chloé. Ni l'extravagància de Kim Kardashian i les seves germanes Kylie i Kendall Jenner, reines de la sensualitat a la catifa vermella, ni la cantant Rihanna, que va arribar una hora i mitja tard oculta en una capa voluminosa de flors blanques, van eclipsar el protagonisme del modista absent des del 2019. No era la primera vegada que la nit de la moda retia homenatge a un dissenyador, però sí que era difícil recordar un motiu que els convidats seguissin d'aquesta manera, gairebé rigorosament, potser per la recognoscible estètica de les creacions de Lagerfeld i també la de la seva pròpia identitat, que forma part de la cultura pop. Així, van predominar el binomi negre i el blanc, les perles, els llaços de vellut, les flors, els lluentons i els accessoris amb cadenes, i va haver-hi detalls espectaculars com la capa de l'actor Jeremy Pope amb la cara del dissenyador, o la voluminosa faldilla de Cardi B a semblança de les bosses embuatades de Chanel.